Príspevky pre ŤZP a ich opatrovateľov od júla stúpnu, so sumou 720 eur získajú minimálnu mzdu

Od júla stúpne viacero príspevkov, ktorých suma sa odvíja od životného minima. Každoročná úprava zároveň ovplyvní aj výšku minimálnych dôchodkov, hoci vyššie penzie budú platiť až od januára budúceho roka. Naopak, od leta tiež bude mať skupina seniorov v peňaženke viac peňazí, keďže nová suma životného minima ovplyvní aj exekučné zrážky.
Od prvého júla bude suma životného minima predstavovať 295,22 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, a táto suma bude platná až do 30. júna 2027. V súčasnosti je táto suma na úrovni 284,13 eura. Táto zmena pozitívne ovplyvní státisíce ľudí. Výrazne si prilepšia najmä osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktoré poberajú opakované peňažné príspevky na kompenzáciu svojho hendikepu, informuje portál Finsider.
Ako to funguje
Finančné kompenzácie slúžia primárne na zmiernenie negatívnych dôsledkov zdravotného postihnutia. Aby však človek s hendikepom takúto podporu získal, musí najskôr prejsť oficiálnym posudzovaním, na základe ktorého lekár alebo úrad presne určí konkrétny typ príspevku. Aktuálne zvyšovanie sa pritom týka iba tých príspevkov, ktoré sa vyplácajú pravidelne každý mesiac, zatiaľ čo jednorazová finančná pomoc zostáva v pôvodnej výške.
Celý proces úpravy súm nadobudne účinnosť v júli. V to praxi znamená, že poberatelia uvidia vyššie sumy na svojich bankových účtoch alebo na pošte počas augusta.
Ktoré príspevky stúpnu a o koľko
Najvýraznejšie si polepšia poberatelia príspevku na prepravu, ktorý vzrastie o 5,66 eura. Príspevok na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom sa zvýši o 2,47 eura. V prípade príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie dostanú ľudia v prvej skupine o 2,06 eura viac, v druhej skupine o 1,03 eura viac a v tretej skupine sa suma zdvihne o 0,62 eura. Príspevok súvisiaci so zabezpečením prevádzky osobného auta stúpne o 1,86 eura.
Najmenej sa zmena dotkne príspevku na zvýšené výdavky súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, ktorý porastie zhodne o 1,03 eura.
Celkový vzrast a porovnanie súm si môžete pozrieť v prehľade:
- Príspevok na prepravu sa zvyšuje zo 144,97 € na 150,63 € (nárast o 5,66 €).
- Príspevok na diétne stravovanie sa mení podľa stanovených skupín:
- V I. skupine suma rastie z 52,74 € na 54,80 € (viac o 2,06 €).
- V II. skupine sa príspevok zvyšuje z 26,37 € na 27,40 € (viac o 1,03 €).
- V III. skupine pôvodná suma 15,83 € stúpa na 16,45 € (viac o 0,62 €).
- Príspevok na hygienu alebo opotrebovanie šatstva a zariadenia sa upravuje z 26,37 € na novú sumu 27,40 €, čo predstavuje zvýšenie o 1,03 €.
- Príspevok na prevádzku osobného auta sa zvyšuje zo 47,45 € na 49,31 €, teda o 1,86 € mesačne.
- Príspevok na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom stúpa z pôvodných 63,28 € na 65,75 € (nárast o 2,47 €).
Ministerstvo práce predpokladá, že v tomto roku si polepší približne 125 960 fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Výsledná pomoc môže byť pre mnohých ešte výraznejšia, keďže jedna zdravotne znevýhodnená osoba môže poberať aj viacero týchto príspevkov súčasne.
Prilepšia si aj opatrovatelia
Od 1. júla 2026 sa tiež na základe nariadenia vlády zvyšuje príspevok na opatrovanie aj hodinová sadzba za osobnú asistenciu.
Príspevok na opatrovanie je špecifický tým, že sa ako jediný vypláca priamo človeku, ktorý sa stará o osobu s ŤZP odkázanú na pomoc inej osoby v IV. alebo V. stupni. Ak sa opatrovateľ stará o jednu osobu, príspevok stúpne zo 663,50 eura na 720 eur mesačne, čím dosiahne úroveň tohtoročnej čistej minimálnej mzdy. Pri opatrovaní dvoch a viac osôb sa suma zvyšuje z 882,50 eura na 969 eur.
Pozitívne zmeny čakajú aj osobnú asistenciu, pri ktorej hodinová sadzba vzrastie o 0,59 eura – zo súčasných 6,22 na 6,81 eura. Na tento príspevok má nárok samotná osoba s hendikepom, pričom rozsah potrebných hodín určuje vyhláška ministerstva práce. Hendikepovaný človek následne z týchto peňazí vypláca mesačnú odmenu svojmu osobnému asistentovi podľa reálne odpracovaného času.
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