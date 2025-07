Pripravuje sa viacero nových prevádzok, lákadlom budú exkluzívne koncepty. Známe nákupné centrum vyráža do boja o zákazníkov

Ak Bratislava v rámci európskych hlavných miest v niečom vyniká, je to koncentrácia väčších a moderných nákupných centier vzhľadom na počet obyvateľov. Naša metropola ponúka, predovšetkým v srdci mesta a okolo nábrežia, hneď niekoľko významných shoppingov. Medzi ne už dlhé roky patrí aj Central.

Park na streche, najväčšia pošta, reštaurácie a 150 obchodov. Aj na takéto novinky lákali médiá ešte v roku 2012, kedy svoje brány otvoril komplex Central. Stalo sa tak pri známom dopravnom uzle Trnavské Mýto a okrem nových obchodov či gastrozóny bola kľúčovým lákadlom práve poloha.

Aj približne 13 rokov po otvorení zohráva OC Central medzi bratislavskými obchodnými centrami dôležitú úlohu a je domovom viacerých populárnych značiek. Dnes už však jeho pozícia nie je taká dominantná, ako tomu bolo v minulosti. O zákazníkov musí bojovať so silnou konkurenciou – pomerne neďaleko má Nivy Centrum, VIVO!, Euroveu a na druhej strane Dunaja petržalský Aupark. Za zmienku stoja aj lokálnejšie komplexy ako Retro či Tehelko.

Navyše, v roku 2022 shopping opustili silné značky skupiny Inditex – Zara, Pull&Bear, Stradivarius a Bershka. Za vtedajším rozhodnutím údajne stála optimalizácia siete prevádzok v Bratislave, pričom spomínaným pobočkám uplynul v OC Central nájomný vzťah.

Boj o zákazníka nevzdávajú

Central však stále má silné základy a je domovom mnohých populárnych módnych značiek či medzinárodných sietí ako Starbucks a McDonald’s. Okrem toho, v srdci hlavného mesta sa niektorí predajcovia rozhodli vybudovať svoje flagship predajne, príkladom je dlhoročný športový predajca Exisport. Ako sme sa dozvedeli, nákupné centrum aktuálne pripravuje aj ďalšie novinky a privítať by malo aj obchodníkov, ktorí u konkurencie zatiaľ nepôsobia.

Viac nám v krátkom rozhovore prezradila marketingová manažérka Barbora Čermáková.

Tento PREMIUM článok si teraz môžeš prečítať ZADARMO Vyskúšať predplatné Odomknúť článok Prihlásiť sa

Aké značky v najbližšej dobe OC Central privíta?

Naše nákupné centrum má v pláne do konca roka otvoriť takmer 10 nových prevádzok na rozlohe vyše 2200 m², ktoré obohatia rozmanitosť ponuky v rámci Centralu. Pôjde nielen o fashion nájomcov, ale aj o kaviarne, obuv, služby a servis.

Zákazníci sa jednoznačne majú na čo tešiť, nakoľko plánované koncepty budú v rámci konkurencie u nás ako prvé. Doteraz už 6 existujúcich nájomcov prešlo viditeľnou rekonštrukciou a modernizáciou.

Ako to je so skončenými prevádzkami?

Tak, ako to v rámci real estate biznisu nákupných centier chodí, svoje pôsobenie u nás ukončili prevádzky, ktorým buď skončila nájomná zmluva alebo zrušili svoje pobočky v rámci slovenského trhu. Práve tieto skutočnosti otvorili dvere novým nájomcom, ktorí prinesú nový, svieži vietor do portfólia nášho nákupného centra.

Vo väčšej miere ste rozbehli svoju aktivitu na sociálnych sieťach, napríklad na TikToku. Práve tam sa často stretávate s konfrontáciou od ľudí, že Central takpovediac za konkurenciou zaostáva. Ako to vnímate vy?

Áno, je pravda, že sme v poslednom období intenzívnejšie rozbehli našu komunikáciu na sociálnych sieťach vrátane TikToku. Táto zmena nastala v rámci novonastavenej stratégie v online priestore.

Berieme to ako príležitosť nielen informovať, ale najmä počúvať spätnú väzbu od ľudí – a to aj tú kritickú. Náš cieľ nie je tváriť sa, že je všetko ideálne, ale ukázať, že sa neustále vyvíjame a pracujeme na tom, aby Central ostal relevantným a obľúbeným miestom pre svoju komunitu.

Konkurencia je zdravá a my si ju vážime. Je prirodzené, že každé centrum má iné silné stránky a oslovuje inú cieľovú skupinu. My sa sústreďujeme na to, čo vieme najlepšie ponúknuť – či už je to výborná dostupnosť v centre mesta, blízkosť a pohodlie pri nákupe. Ľudia k nám chodia kvôli širokému portfóliu služieb, ktoré vedia využiť a vybaviť na jednom mieste.

Obľúbené sú aj eventy, ktoré sú šité na mieru našim návštevníkom. Skutočnosť, že sa o nás diskutuje – aj keď kriticky – vnímame ako dôkaz, že ľuďom na Centrale záleží. Pre nás je to motivácia ďalej počúvať, reagovať a zlepšovať sa.

Aké sú vaše dlhodobejšie plány?

Okrem toho, že otvoríme niekoľko nových prevádzok, značný počet už existujúcich prešiel rekonštrukciou a modernizáciou. Niektorí nájomcovia sa dokonca rozhodli urobiť zo svojich prevádzok práve v Centrale svoje vlajkové lode, čo nás nesmierne teší.

V rámci zlepšovania služieb sme začali aj s rekonštrukciou, ktorá by mala prispieť k vyššiemu komfortu a lepšej navigácii v rámci centra. Všetky tieto kroky podnikáme práve preto, aby sme boli ešte atraktívnejšou lokalitou pre všetkých návštevníkov.