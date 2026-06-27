Pripravte sa na meškania vlakov: Železničnú dopravu na dvoch tratiach prerušilo vybočenie koľaje

Železničná doprava je v sobotu popoludní prerušená na dvoch úsekoch slovenských tratí pre vybočenie koľaje. Od 17.05 h je zastavená prevádzka medzi Leopoldovom a Hlohovcom, od 16.00 h je prerušená doprava na trati Brezno – Gašparovo. Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Vplyvom počasia došlo k vybočeniu koľaje
K obmedzeniu došlo aj v úseku medzi Bratislavou-hlavnou stanicou a Bratislavou-Račou. Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Petra Lániková pre TASR priblížila, že vplyvom počasia došlo k vybočeniu šiestej koľaje. Z bezpečnostných dôvodov preto vlaky jazdia iba po jednej koľaji. Cestujúci musia počítať s meškaním.
Železnice zatiaľ neinformovali o predpokladanom čase obnovenia dopravy. ZSSK upozorňuje cestujúcich, že počas víkendu môžu očakávané extrémne vysoké teploty ovplyvniť plynulosť vlakovej dopravy. Okrem samotných vysokých teplôt sa do cestovných časov premietnu aj preventívne bezpečnostné opatrenia na železničnej infraštruktúre, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov.
Cestujúcim odporúča sledovať aktuálne informácie o doprave. Upozorňuje, že pri plánovaní cesty a prestupov treba počítať s možnými meškaniami a vytvoriť si primeranú časovú rezervu, mať počas cesty dostatok tekutín a dodržiavať pitný režim a pri cestovaní s deťmi, seniormi alebo zdravotne znevýhodnenými osobami venovať zvýšenú pozornosť ochrane pred vysokými teplotami. Taktiež apeluje na rešpektovanie pokynov vlakového personálu pri prípadných mimoriadnostiach.
Teploty môžu presiahnuť 40 stupňov
Slovensko cez víkend (27. – 28. 6.) zasiahnu extrémne horúčavy. Maximálna teplota môže miestami presiahnuť 40 stupňov Celzia. Meteorológovia preto vydali výstrahy prvého, druhého aj tretieho stupňa. Najvyššia platí na juhu a západe krajiny. Takéto počasie predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie.
Hrozí aj riziko vzniku a šírenia požiarov, komplikácie môžu horúčavy priniesť v doprave, najmä železničnej. Spôsobiť môžu aj lokálne problémy so zásobovaním pitnou vodou a nadmerným využívaním chladiacich systémov zaťažiť energetickú a technickú infraštruktúru.
Padá jeden rekord za druhým
Teplotné rekordy sa lámu v krajinách po celej Európe. Nemecko zaznamenalo v sobotu nový historický teplotný rekord. Na stanici v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko namerali podľa predbežných údajov 41,5 stupňa Celzia.
Predchádzajúci rekord padol iba v piatok, keď sa teplota v meste Saarbrücken v spolkovej krajine Sársko vyšplhala na 41,3 stupňa Celzia. Predtým bola rekordná teplota nižšia o 0,1 stupňa Celzia zaznamenaná 25. júla 2019. Ešte v sobotu a v nedeľu by mohli teploty v Nemecku podľa DWD vyskočiť až k 42 stupňom Celzia.
V českej obci Doksany v Ústeckom kraji v sobotu namerali teplotu 40,6 °C, čím bol zrejme prekonaný doterajší teplotný rekord 40,4 °C z augusta 2012. Na sociálnej sieti Facebook o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Kedy vyhľadať pomoc?
Vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a rôzne zdravotné komplikácie. Ide napríklad o nevoľnosť, malátnosť, bolesti hlavy či vracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy. Tie môžu za určitých podmienok viesť až k prípadným úmrtiam. Medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia. V prípade, že ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba obmedziť i fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov.
Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc.
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