Pripravte sa na déjà vu: Časť Slovenska sa prebudila do bieleho rána, s nepríjemnými prekvapeniami počasie ešte nekončí

Posledná májová sobota nesie síce jarný dátum, no počasie tomu vôbec nezodpovedá. Namiesto prebúdzajúcej sa zelene a príjemného tepla sa dnes niektoré časti Slovenska zobudili do zasneženého rána. A hoci sme už päť mesiacov od Vianoc, príroda sa rozhodla tento časový míľnik pripomenúť dosť netradične.

Ako informoval portál iMeteo, sneženie sa objavilo najmä vo vyšších polohách stredného a východného Slovenska. V noci nasnežilo až niekoľko centimetrov a spolu s pretrvávajúcimi prehánkami sa o slovo opäť prihlásil aj studený vzduch.

Teploty hlboko pod májovým priemerom

Denné maximá sa dnes budú pohybovať len od +11 °C do +16 °C, pričom západné Slovensko môže výnimočne zaznamenať až +18 °C. Sever krajiny však ostáva chladnejší, na niektorých miestach sa ortuť teplomera ledva priblíži k +12 °C. O nepríjemnejšom pocite chladu rozhodne aj vietor. Severný vietor bude fúkať rýchlosťou 3 až 7 m/s, no najmä na juhovýchode môže doobeda dosiahnuť až 10 m/s.

Sneženie v máji?

Vďaka chladnému prúdeniu zo severu bude aj počas dnešného dňa vo vysokých horských polohách naďalej snežiť. Do večera môže pribudnúť ešte niekoľko centimetrov nového snehu, najmä nad 1 500 m n. m. K tomu sa pridajú aj zrážky, najviac ich spadne na východe, kde sa ráno a dopoludnia očakáva až do 10 mm. Inde na Slovensku to bude podstatne menej, zrážkové úhrny by nemali prekročiť 5 mm.

Oteplenie je zatiaľ v nedohľadne

Hoci sa v nedeľu počasie mierne upokojí a zrážok bude menej, veľké zmeny nás zatiaľ nečakajú. Budúci týždeň má byť naďalej premenlivý, s občasným dažďom, prehánkami a lokálnymi búrkami. Výraznejší nárast teplôt sa zatiaľ neočakáva, a tak sa zdá, že leto si dá ešte chvíľu načas.