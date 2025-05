Posledný nádych zimy? V niektorých okresoch hrozí mráz, inde sa Slováci môžu zobudiť do zasneženého rána

V niektorých okresoch Slovenska hrozí mráz. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha platí pre takmer celý Trenčiansky kraj, okres Malacky, Topoľčany, Piešťany, Senica, Skalica, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca a Tvrdošín. Meteorológovia ju vydali od 2.00 h do 7.00 h. „Ojedinele sa očakáva prízemný mráz, ktorý predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Vo výške päť centimetrov nad povrchom sa očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu nula až mínus dva stupne Celzia,“ priblížili.

SHMÚ zároveň upozorňuje na silný vietor. Výstraha platí pre takmer celý Košický kraj do soboty (24. 5.) 10.00 h. Vydal aj výstrahu prvého stupňa pred dažďom pre takmer celý Košický kraj a okresy Humenné, Snina a Vranov nad Topľou. Taktiež platí do soboty 10.00 h.

Počasie sa výrazne nezlepší ani ďalšie dni, očakáva sa aj sneženie

Ako informuje portál iMeteo, v sobotu je možné očakávať zrážky najmä na východe, a to ráno a dopoludnia. Teplota vystúpi na +11°C až +16°C. Nedeľa by mala priniesť podstatne menej zrážok na celom území Slovenska. Počasie sa však výrazne nezlepší a nasledujúci týždeň sa znovu očakávajú prehánky či búrky.

Hoci už pomaly nastupuje leto, zajtra sa očakáva aj mierne sneženie, a to už od nadmorskej výšky 1000 metrov nad morom. Niektorí Slováci sa tak môžu zobudiť do zasneženého rána. Od nadmorskej výšky približne 1 500 metrov by malo pribudnúť až 7 cm snehu.