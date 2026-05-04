V Poluse nakupovali najbohatší Bratislavčania, teraz sa vracia na mapu. Otvoria v ňom aj Kaufland či Müller

Jakub Baláž
Ikonické nákupné centrum pod aktuálnym názvom končí, majitelia ohlásili veľké novinky.

Na prelome rokov sme vás informovali o tom, že známe bratislavské nákupné centrum VIVO! čakajú veľké zmeny. Shopping prešiel do vlastníctva WOOD & Company (vlastní aj bratislavský Aupark, pozn. red.) a následne sa v ňom začala rozsiahla rekonštrukcia. Majiteľská spoločnosť teraz oznámila ďalšie zásadné novinky.

Ako kompetentní uviedli v tlačovej správe na svojom webe, nákupné centrum sa po rokoch vracia k svojmu pôvodnému názvu. Súčasné VIVO! teda nahradí Polus.

Módna skupina skončila, prichádzajú nové značky

VIVO! Bratislava má po rekonštrukcii potenciál silného lokálneho centra, ktoré bude reagovať na potreby ľudí, ako aj na developerský rozvoj celej lokality. Veríme, že modernizácia prinesie hodnotu ako návštevníkom, tak aj našim investorom,“ uviedol v minulosti na margo zmien Martin Šmigura, Local Partner WOOD & Company.

Po rekonštrukcii sa teda má okrem pôdorysu zmeniť aj štruktúra nájomcov, ktorí majú viac zodpovedať stanovenému charakteru. V súvislosti s týmto smerovaním v nákupnom centre skončila celá módna skupina LPP, ale aj lokálnejšie špecifické koncepty. Minimálne Reserved, Cropp, House a Mohito by na tejto adrese mali skončiť definitívne.

Do uvoľnených priestorov sa teda po ukončení prác nasťahujú nové značky a už od začiatku sa špekulovalo o tom, kto by to mohol byť. Viackrát sa spomínal napríklad Kaufland, ktorý by, podobne ako na Nivách, otvoril hneď vedľa diskontného Lidla. WOOD & Company teraz v tlačovej správe potvrdilo, že sa tak skutočne stane. Člen skupiny Schwarz Gruppe na jeseň rozšíri nákupné možnosti v lokalite, pridať by sa mala aj nemecká sieť Müller.

Drogéria so širokým sortimentom v súčasnosti rozbieha slovenskú expanziu a po prvej predajni v Trenčíne už otvorila aj najväčšiu tuzemskú pobočku v bratislavskom Avione. V hlavnom meste sa ešte počíta s otvorením prevádzok v OC Galéria a Nivy Centrum.

Okrem uvedených značiek medzičasom stihla vo VIVO! otvoriť prevádzku sieť fitnescentier Golem.

Mení sa aj názov

Očakávaným bodom v celom procese rekonštrukcie bolo aj to, s akým názvom bude obchodné centrum neďaleko Kuchajdy pokračovať. Zjavné bolo to, že pod súčasným menom VIVO! na trhu pôsobiť nebude. Podľa informácií z tlačovej správy sa teda naplnili priania mnohých Bratislavčanov a bývalý Polus dostane späť svoj starý názov.

Polus bol dlhé roky prirodzenou súčasťou života Bratislavčanov a symbolom obdobia, ktoré formovalo moderný retail na Slovensku. Aj po rokoch zmien zostal pre verejnosť Polusom, preto je návrat k tomuto názvu prirodzeným vyústením jeho príbehu. Rovnako dôležitá je však aj prebiehajúca rekonštrukcia,“ uviedla Denisa Kráľová, Centre Manager.

Výstavba nákupného centra Polus začala v roku 1999 a dokončená bola o rok neskôr. Toho času išlo o najväčšie slovenské nákupné centrum a zákazníkov lákali veľká predajňa hypermarketu Carrefour, 8 kinosál, 14 bowlingových dráh, dve veľké predajne elektroniky a športových potrieb, reštaurácie, služby a nové námestie s fontánou.

