Napätie medzi Harrym a kráľovskou rodinou zasiahlo aj deti. George, Charlotte a Louis prichádzajú o veľa

Zatiaľ čo kráľovská rodina prežíva náročné obdobia plné osobných výziev a odlúčení, najmladší členovia dynastie si možno začínajú uvedomovať, že ich detstvo neprebieha celkom bežne. V centre pozornosti sa čoraz viac ocitá otázka, ako sa rozpadnuté rodinné väzby odrážajú na ich vnímaní blízkych, najmä strýka Harryho.

Ako informoval magazín Royal Insider, napätie medzi princom Harrym a zvyškom kráľovskej rodiny má ďalekosiahle dôsledky, ktoré si možno najviac uvedomujú práve deti princa a princeznej z Walesu – princ George, princezná Charlotte a princ Louis. Nielenže už roky neprichádzajú do kontaktu s bratrancom Archiem a sesternicou Lilibet, ale zrejme stratili aj niekdajší blízky vzťah so strýkom, ktorý kedysi otvorene prejavoval radosť z novej úlohy v ich životoch.

Rodinné väzby chladnú

Keď sa v roku 2013 narodil princ George, princ Harry sa na verejnosti s nadšením hlásil k svojim novým „strýkovským“ povinnostiam a túžil byť pre synovca oporou aj zdrojom radosti. Ako pripomenul komentátor Richard Fitzwilliams, odvtedy sa však situácia dramaticky zmenila. Kedysi blízke puto medzi bratmi ochladlo a ich deti tak prichádzajú o možnosť budovať si vzťah so strýkom.

Fitzwilliams zároveň upozorňuje, že deti Williama a Catherine sú vnímavé a vyrastajú v prostredí, v ktorom sa nevyhnú otázkam o napätí v rodine. „Je to mimoriadne hlboká roztržka a Walesania si nebudú želať, aby sa do nej zaplietli ich deti, ale budú o nej vedieť,“ uviedol. Rodičia sa síce usilujú zabezpečiť svojim deťom pokojné a stabilné prostredie, no pred rodinným napätím ich úplne ochrániť nedokážu.

Rany, ktoré lieči čas, ale aj láska rodiny