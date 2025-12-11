Ukrajina napriek vojne dostala zoznam reforiem potrebných na vstup do Európskej únie: Namieta len jediná krajina

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Formálne rokovania sú naďalej blokované Budapešťou.

Európska únia vo štvrtok odovzdala Ukrajine dlhý zoznam reforiem potrebných na vstup do EÚ. Agentúra AP o tom informovala s tým, že EÚ je odhodlaná posunúť proces vstupu Ukrajiny vpred napriek prebiehajúcej vojne rozpútanej Ruskom a námietkam jedného z členov EÚ – Maďarska, píše TASR.     

Členstvo v EÚ sa stalo ústredným cieľom úsilia Ukrajiny ukotviť sa na Západe. Vyhliadky na vstup Ukrajiny do NATO stagnujú. Najvyšší predstavitelia a diplomati EÚ, ktorí sa stretli vo Ľvove na západe Ukrajiny, uviedli, že zoznam požiadaviek pokrývajúci približne polovicu potrebných reforiem umožní dosiahnuť pokrok – hoci formálne rokovania sú naďalej blokované Budapešťou.

Komisárka EÚ pre rozširovanie Marta Kosová, ktorá viedla štvrtkové rokovania, uviedla, že poskytnutie jasnej cestovnej mapy Kyjevu pomôže urýchliť zmeny. „Reformy sú jadrom tohto procesu a nikto nemôže vetovať to, aby Ukrajina tieto reformy vykonala,“ povedala. „Ukrajina sa stane členom EÚ a nikto to nemôže zablokovať,“ doplnila.

Foto: SITA/AP

Proces by mal trvať najmenej dva roky

Ukrajina musí pred vstupom do bloku zosúladiť svoj súbor pravidiel s množstvom systémov, postupov a pravidiel EÚ. Potrebné reformy sú rozdelené do šiestich „klastrov“. Proces by mal trvať najmenej dva roky. Podrobné požiadavky v rámci troch z týchto klastrov boli vo štvrtok s Ukrajinou dohodnuté; týkajú sa právneho štátu a demokratických inštitúcií, vnútorného trhu a vonkajších vzťahov.

Podpredseda ukrajinskej vlády Taras Kačka uznal, že nedávny korupčný škandál, ktorý otriasol vládou, urobil z reforiem v oblasti právneho štátu prioritu. Dodal, že tempo zosúlaďovania noriem a reforiem teraz závisí od Kyjeva. Ukrajina je v oficiálnom poradovníku na členstvo s ďalšími ôsmimi uchádzačmi — Albánskom, Bosnou, Gruzínskom, Moldavskom, Čiernou Horou, Severným Macedónskom, Srbskom a Tureckom. Rokovania s nimi sú v rôznych fázach a nie všetky sú aktívne.

Ak sa do rozlohy Ukrajiny započítajú aj územia okupované Ruskom, po svojom vstupe by sa stala najväčším členským štátom EÚ podľa rozlohy – predbehla by Francúzsko. Ako poľnohospodárska veľmoc a geograficky dôležitá krajina pre energetiku by Ukrajina ako člen EÚ tiež oslabila ruský vplyv a rozšírila hodnoty únie smerom na východ.

Foto: SITA/AP

EÚ napriek postoju Maďarska postupuje ďalej

Pokiaľ ide o Ukrajinu, maďarský premiér Viktor Orbán trvá na tom, že prístupové rokovania by sa nemali viesť počas vojny, a argumentuje aj právami maďarskej menšiny na Ukrajine a ekonomickými rizikami. Napriek sporom so všetkými ostatnými členskými štátmi Maďarsko na tejto pozícii zotrváva a na štvrtkové stretnutie nevyslalo svojho zástupcu. Ale na rozdiel od širšieho konsenzu v EÚ Budapešť s Moskvou naďalej udržiava tesné vzťahy.

Dánska ministerka pre európske záležitosti Marie Bjerreová uviedla, že EÚ napriek postoju Maďarska postupuje ďalej. „Je úplne jasné, že sme 26 členských krajín, ktoré vidia budúcnosť Ukrajiny v EÚ. Otázkou nie je či, ale kedy,“ povedala novinárom vo Ľvove. Cyprus, ktorý 1. januára 2026 prevezme rotujúce predsedníctvo v EÚ od Dánska, prisľúbil pokračovať v práci na žiadosti Ukrajiny o členstvo v EÚ.

V stanovisku pre agentúru Associated Press námestníčka cyperskej ministerky pre európske záležitosti Marilena Raounová ocenila „mimoriadnu politickú vôľu“ Kyjeva plniť kľúčové reformy. „Napriek prebiehajúcej agresívnej vojne Ruska ukrajinský ľud naďalej bráni nielen svoju suverenitu, ale aj samotné princípy, na ktorých stojí EÚ: demokraciu, slobodu, ľudskú dôstojnosť a rešpekt k základným právam,“ vysvetlila ministerka.

