Záhadný nález na ruke a strach: Dominika Mirgová vydesila fanúšikov záberom z nemocnice

Foto: Instagram.com/dominikamirgovaofficial

Jana Petrejová
Doteraz nevie, čo to bolo.

Slávna slovenská speváčka prekvapila svojich fanúšikov potom, čo na nejaký čas zmizla zo sociálnych sietí. Jej absencia však nebola z osobných dôvodov či pracovného vyťaženia – dôvodom bol nepríjemný zdravotný problém, ktorý ju zaskočil a na istý čas vyradil z bežného fungovania.

Sympatickej mladej žene sa stalo niečo, čo by nechcel nikto zažiť. Najhorší je na tom fakt, že svoju presnú diagnózu nepozná. Všetko to začalo zverejnenou fotografiou ľavej ruky v ortéze, ku ktorej napísala, že ide o dôvod, prečo ju priaznivci nemohli zastihnúť v online svete.

Neznámy úkaz na ruke

Speváčka sa podelila o svoj stav so svojimi fanúšikmi na Instagrame, kde vypublikovala niekoľko príbehov, v ktorých zachytáva priebeh záhadného zdravotného problému. Konkrétne 9. januára si všimla na svojej ruke zväčšujúcu sa guľôčku pod kožou a viditeľný opuch. Tá v nej vyvolala obavy a znepokojenie, preto jej kroky smerovali k lekárom.

„Po nečakanom zákroku ortopéda. Už asi tri týždne som sa sťažovala na zväčšujúcu sa guľôčku na ľavej ruke a nie, nebol to vraj ganglion ani cysta. V piatok som išla ráno k obvodnému a ten ma poslal k ortopédovi, ten po prepichnutí na RTG… Vlastne stále neviem, čo to bolo,“ napísala Dominika v jednom zo svojich príbehov na Instagrame a pripojila záber ruky.

Reprofoto: Instagram.com/dominikamirgovaofficial

Zostala tak bez definitívnej odpovede, hoci po niekoľkých hodinách jej ruka vyzerala lepšie. Opuch bol podstatne menší, no začali sa jej na rovnakom mieste tvoriť modriny. Pomohla tiež ortéza, no ťažko povedať, či úplne vyhrala boj s neznámym zdravotným problémom. Speváčka sa ocitla v situácii, keď dokonca požiadala ľudí, či by jej nemohli pomôcť.

Jej stav sa zlepšuje

