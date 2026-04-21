Petra Polnišová po Let’s Dance zvoľnila tempo: Zo spontánneho nápadu sa stal nezabudnuteľný výlet

Niekedy stačí malý omyl, aby vznikol víkend, na ktorý sa nezabúda. Trojica známych herečiek opäť ukázala, že najlepšie zážitky nevznikajú podľa plánu, ale spontánne.
Keď sa stretnú tri ikony slovenského humoru, o zábavu je postarané. Petra Polnišová si po náročných týždňoch v Let’s Dance vyhodila z kopýtka v spoločnosti Evelyn a Zuzany Šebovej. Ich spoločná cesta do českých Ledníc síce vznikla úplnou náhodou a po sérii organizačných omylov, no o to viac bola nezabudnuteľná. Herečky zaplavili Instagram zábermi, ktoré dokazujú, že tie najlepšie zážitky nepotrebujú podrobný harmonogram, ale skvelú partiu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Neplánovaný cieľ, o to krajší zážitok
Niekedy vzniknú tie najlepšie zážitky práve vtedy, keď veci nejdú podľa plánu. Evelyn na sociálnych sieťach priblížila priebeh ich víkendu. „Toto je tvoj signál že máš ísť so svojími BíFíFí na výlet. Dievčenský víkend začal tým, že jedna si myslela, že ideme do LeHníc, druhá, že do Patiniec a nakoniec sme skončili v Lednici, to nevymyslíš. Love you. Pozdravujeme,“ uviedla v príspevku.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Z pôvodne nejasného plánu sa napokon stal spontánny výlet, ktorý ukázal, že presne naplánovaná destinácia nie je vždy podstatná. Oveľa dôležitejšie je, s kým človek trávi čas a akú atmosféru si dokáže vytvoriť bez ohľadu na okolnosti.
Nahlásiť chybu v článku