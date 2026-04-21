Ľudí prekvapilo kuriózne umiestnenie boxov na balíky. Jeden blokuje časť druhého, spoločnosti reagujú

Foto: facebook/ Košice - SEVER, postrehy, kuriozity a sťažnosti (Marpi)

Matej Mensatoris
Nina Malovcová
Boxy na balíky rastú ako huby po daždi. A niekedy doslovne.

Zasielanie tovarov napríklad e-shopov do boxov na balíky je už bežná činnosť, ktorá stále rastie na popularite. Dôkazom toho je, že boxy na balíky neustále pribúdajú. 

Boxy na balíky po Slovensku „rastú ako huby po daždi“. A ako aj v prípade húb, tak aj v tomto prípade sa ukazuje, že dokážu „vyrásť“ tesne vedľa seba. Kým v prípade chutných dubákov nám to neprekáža, tu je situácia iná.

Na zvláštne rozmiestnenie boxov poukázal užívateľ na sociálnej sieti. Ide o boxy nachádzajúce sa v Košiciach na Komenského ulici. Keďže predný výdajný box čiastočne prekrýva ten nachádzajúci sa za ním, je časť zadného boxu nepoužiteľná.

Redakcia interez kontaktovala obe prepravné spoločnosti, aby nám situáciu objasnili.

DPD: náš box bol prvý

„Vzniknutá situácia nás mrzí. DPD balíkobox bol na danom mieste osadený ako prvý, a to v súlade s platnou zmluvou.Keďže sme balíkobox neosádzali ako druhí, nevieme posúdiť, akým spôsobom a s akým zámerom bol riešený následný posun a rozšírenie zo strany iného poskytovateľa. Situáciu však aktívne riešime v spolupráci so zúčastnenými stranami s cieľom nájsť korektné a funkčné riešenie,“ uviedol Marek Pak, manažér siete odberných miest DPD Slovensko.

SPS: Komunikujeme o presune

Ku kurióznej situácii sa vyjadrila aj spoločnosť Slovak Parcel Service: „Časť predmetného Balíkovo boxu na Komenského ulici 40 v Košiciach je aktuálne zakrytá výdajným boxom inej kuriérskej spoločnosti. V tejto súvislosti komunikujeme s daným subjektom o jeho odstránení alebo presunutí tak, aby neblokoval náš výdajný box. Z preventívnych dôvodov je nedostupná časť Balíkovo boxu deaktivovaná, aby zákazníkom neprišla zásielka do schránok, ktoré sú blokované. Balíkovo box od Slovak Parcel Service zostane na svojom mieste, a to v súlade s platným zmluvným kontraktom.“

Dobrou správou je, že by sa nemalo stať, že by zásielka pre zákazníka prišla do časti boxu, ktorá je nedostupná. To v podstate nie je ani možné, keďže by ju tam ani nemal kto vložiť. Nateraz len ostáva veriť, že situáciu si čoskoro spoločnosti medzi sebou vyjasnia a dôjde k rozumnej náprave.

