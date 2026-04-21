Dodávky ropy môžu začať: Zelenskyj informuje, že ropovod Družba po ruských útokoch opravili

Aktuálna správa
TASR
Matej Mensatoris
Zelenskyj: Oprava ropovodu Družba je dokončená, dodávky môžu byť obnovené.

Ukrajina dokončila opravy úseku ropovodu Družba, ktorý bol poškodený pri ruskom útoku, a jeho prevádzka môže byť obnovená. Na sociálnej sieti X o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píše TASR.

Ako bolo dohodnuté v komunikácii s Európskou úniou, Ukrajina dokončila opravy úseku ropovodu Družba, ktorý bol poškodený pri ruskom útoku. Ropovod môže obnoviť prevádzku. Hoci v súčasnosti nikto nemôže zaručiť, že Rusko nezopakuje útoky na infraštruktúru ropovodu, naši špecialisti zabezpečili základné podmienky pre obnovenie prevádzky ropovodného systému a zariadení,“ napísal ukrajinský prezident.

Ropa neprúdi od 27. januára

Zelenskyj opravu ropovodu spojil s odblokovaním vyplatenia 90-miliardovej pôžičky Európskej únie a posunom v prístupových rokovaniach. „Okrem toho musíme pokračovať v systematickom nátlaku sankciami na Rusko kvôli tejto vojne a pracovať na ďalšej diverzifikácii dodávok energie do Európy. Európa musí byť nezávislá od tých, ktorí sa ju snažia zničiť alebo oslabiť,“ dodal.

Cez ropovod Družba neprúdi do rafinérií v Maďarsku a na Slovensku ropa od 27. januára. Maďarský premiér Viktor Orbán v nedeľu uviedol, že Ukrajina naznačila pripravenosť obnoviť dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba už v pondelok, ak Budapešť prestane blokovať vyplatenie pôžičky EÚ pre Kyjev. Agentúra Bloomberg neskôr informovala, že na utorok boli naplánované technické testy ropovodu.

Foto: TASR

Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v pondelok vyhlásila, že spor o Družbu by mohol byť vyriešený do stredy. Krátko na to cyperské predsedníctvo v Rade EÚ oznámilo, že sa krajiny EÚ pokúsia v stredu definitívne schváliť uvoľnenie 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu. Doteraz je blokovaná Maďarskom vzhľadom na prerušené dodávky cez Družbu.

Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár aj premiér Robert Fico predtým avizovali, že Slovensko je pripravené blokovať nový sankčný balík, kým sa neobnovia dodávky ropy cez Družbu. Spomínanú pôžičku Bratislava neblokuje.

Vo voľbách v Maďarsku 12. apríla presvedčivo zvíťazila opozičná strana Tisza. Podľa viacerých analytikov jej líder Péter Magyar, pravdepodobný budúci premiér, môže po nástupe do funkcie podporiť vyplatenie pôžičky výmenou za odblokovanie zmrazených fondov EÚ pre Maďarsko.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudí prekvapilo kuriózne umiestnenie boxov na balíky. Jeden blokuje časť druhého, spoločnosti reagujú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky

Najnovšie články

