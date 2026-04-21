Tisíce námorníkov zostali uväznené na mori: Situácia v Hormuzskom prielive sa zhoršuje, trpia stresom a vyčerpaním

Nina Malovcová
Útok na Irán
Situácia má vážny vplyv na psychické zdravie posádok.

Šéf Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) vyzval na okamžitú pomoc pre tisíce námorníkov, ktorí uviazli v Hormuzskom prielive po prerušení lodnej dopravy v dôsledku vojny na Blízkom východe. Podľa IMO zostalo v oblasti blokovaných približne 20-tisíc námorníkov a okolo 2 000 lodí po tom, ako sa strategická námorná trasa uzavrela po americko-izraelských útokoch na Irán z konca februára.

Prielivom pritom za bežných okolností prechádza približne pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného plynu. Generálny tajomník IMO Arsenio Dominguez upozornil, že situácia má vážny vplyv na psychické zdravie posádok. „Musíme vedieť všetko, čím prechádzajú,“ uviedol na konferencii v Singapure s tým, že mnohí námorníci trpia stresom a vyčerpaním.

Námorníci čelia psychickému tlaku, pomoc je nedostatočná

Vyzval lodné spoločnosti, aby poskytovali podporu na diaľku, najmä v oblasti duševného zdravia, a aby sa aktívnejšie zaujímali o situáciu svojich zamestnancov. Podľa neho niektoré štáty už zriadili nepretržité linky pomoci alebo zabezpečili dodávky potravín, no pomoc je stále nedostatočná.

„Je potrebné, aby sme sa s nimi spojili a dali im pocit, že nie sú sami,“ zdôraznil Dominguez. Lodná doprava v oblasti zostáva výrazne obmedzená, pričom napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom pretrváva a prímerie sa blíži ku koncu.

