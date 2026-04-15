Opäť otvárajú tému 2. piliera: Rezort práce chystá novinky, dôchodcovia by stáli pred vážnou dilemou

Nina Malovcová
Dôchodky
Ministerstvo zvažuje zásadnú zmenu systému.

Slovenský dôchodkový systém by sa mohol v budúcnosti upraviť. Ľudia by si pred odchodom do dôchodku mohli vybrať, či chcú poberať penziu len z prvého piliera, alebo aj z druhého piliera.

O tejto možnosti sa aktuálne diskutuje na ministerstve práce. Ako uvádza Denník N, návrhom sa zaoberá pracovná skupina.

Viac z témy Dôchodky:
1.
Zatiaľ to vyzerá sľubne. Prvé predpoklady zvýšenia jedného typu dôchodku dávajú seniorom nádej
2.
Seniori majú posledných pár dní na splnenie dôležitej povinnosti, pripomína Sociálna poisťovňa
3.
Tisíce dôchodcov dostanú viac peňazí: Sociálna poisťovňa zvyšuje penzie, rozhoduje jeden zásadný detail
Zobraziť všetky články (222)

Rozhodnutie na konci aktívneho veku

Minister práce Erik Tomáš priblížil, že cieľom je umožniť ľuďom rozhodnúť sa tesne pred odchodom do dôchodku. „Rozprávame sa o mechanizme takom, že na konci aktívneho veku, teda pred nástupom na dôchodok, by sme týmto ľuďom umožnili rozhodnúť, čo je pre nich lepšie,“ uviedol. Zatiaľ však nie je jasné, aký bude výsledok diskusie. „Uvidíme, k čomu pracovná skupina dospeje,“ dodal minister.

Inšpirácia z Chorvátska

Podľa ministra sa Slovensko môže inšpirovať aj v zahraničí. Podobný model funguje napríklad v Chorvátsku, kde majú ľudia možnosť rozhodnúť sa o forme dôchodku.

Minister zároveň zdôraznil, že odvody do druhého piliera by sa nemali znižovať. Práve naopak, pracovná skupina podľa jeho slov diskutuje o ich ústavnom zakotvení. Cieľom je zabezpečiť, aby sa výška odvodov do druhého piliera nemohla v budúcnosti znižovať.

Odporúčané články
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Dunaj k vašim službám
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Chorvátsko
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
1 na 1
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Titanic
Ak by radista išiel spať o 5 minút neskôr, katastrofe mohli predísť. Takto prebiehali posledné hodiny Titanicu
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Katka z Mama, ožeň ma: Prekvapujú ma Tomášove kontroverzné názory. Podľa ľudí sa do šou nehodím
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Podraziť ho chcela aj milenka: Sex na videu sa nakoniec nekonal, Orbána porazil človek z vlastných radov
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Tip na výlet
Boli sme v múzeu áut z Na nože: Má 5 poschodí a ukrýva poklady za šialené sumy
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu. Sara skúsila prácu na Novom Zélande za 1500 eur v čistom
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný

