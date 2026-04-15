Opäť otvárajú tému 2. piliera: Rezort práce chystá novinky, dôchodcovia by stáli pred vážnou dilemou

Slovenský dôchodkový systém by sa mohol v budúcnosti upraviť. Ľudia by si pred odchodom do dôchodku mohli vybrať, či chcú poberať penziu len z prvého piliera, alebo aj z druhého piliera.
O tejto možnosti sa aktuálne diskutuje na ministerstve práce. Ako uvádza Denník N, návrhom sa zaoberá pracovná skupina.
Rozhodnutie na konci aktívneho veku
Minister práce Erik Tomáš priblížil, že cieľom je umožniť ľuďom rozhodnúť sa tesne pred odchodom do dôchodku. „Rozprávame sa o mechanizme takom, že na konci aktívneho veku, teda pred nástupom na dôchodok, by sme týmto ľuďom umožnili rozhodnúť, čo je pre nich lepšie,“ uviedol. Zatiaľ však nie je jasné, aký bude výsledok diskusie. „Uvidíme, k čomu pracovná skupina dospeje,“ dodal minister.
Inšpirácia z Chorvátska
Podľa ministra sa Slovensko môže inšpirovať aj v zahraničí. Podobný model funguje napríklad v Chorvátsku, kde majú ľudia možnosť rozhodnúť sa o forme dôchodku.
Minister zároveň zdôraznil, že odvody do druhého piliera by sa nemali znižovať. Práve naopak, pracovná skupina podľa jeho slov diskutuje o ich ústavnom zakotvení. Cieľom je zabezpečiť, aby sa výška odvodov do druhého piliera nemohla v budúcnosti znižovať.
