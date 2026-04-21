Olympionik čelí kritike pre video zo svadby. Reakcia ženícha na šaty pobúrila ľudí, nevesta ho bráni

Atléti Noah Lyles a Junelle Bromfieldová po siedmich rokoch vzťahu uzavreli manželstvo. Lyles je americký expert na šprint a štafety, osemnásobný majster sveta a držiteľ zlatej olympijskej medaily v behu na 100 metrov z Paríža 2024. Bromfieldová je jamajská šprintérka, ktorá získala bronzovú medailu v štafete na 4 × 400 m na olympiáde v Tokiu 2020.
Pár sa vzal 4. apríla počas veľkolepého obradu. Ako však informoval portál Boredpanda, ľudia v súčasnosti hovoria viac o momente, ktorý sa stal tesne predtým, než kráčali uličkou, a nie z dobrých dôvodov. V Amerike je totiž zvyk, keď si nevesta a ženích venujú prvý pohľad na toho druhého, prvýkrát sa navzájom vidiac v ich svadobnom odeve. A reakcia Noaha na šaty jeho nevesty ľudí na internete dosť pobúrila.
Jeho reakcia ľudí neohúrila
Na videu, ktoré zdieľal fotograf Stanley Babb, je vidieť moment, keď Bromfieldová pristúpi k Lylesovi a poklepe ho po pleci. On sa otočí a prvé, čo povie, je: „Och, wow. Okej. Nemyslel som si, že pôjdeš do princeznovských šiat… Nevidel som ťa v princeznovských šatách.“ Bolo tak jasné, že mal nejaké predstavy, ako každý ženích, no Junelle si vybrala niečo iné.
„Toto je dobré. Sakra! To je ale vlečka,“ pokračoval ženích. „V tomto sa máme točiť?“
„Nie, pripneme ju,“ odvetila Junelle. Noah ju vzal za ruky a priznal, že je nervózny. Po krátkom súkromnom rozhovore sa obaja rozosmiali a video skončilo objatím. Hoci by sa tak mohlo na prvý pohľad zdať, že šlo o milý moment, ľudia na internete si všímali niečo iné a nepozdávalo sa im, ako ženích na nevestu zareagoval.
@stanlophotography Noah really loved Junelle’s beautiful princess inspired dress 🤎🥰 #noahlyles #thelyes #weddingdress ♬ original sound – Stanlo Photography
„Ak je toto začiatok vecí budúcich a možného života plného podceňovania a zosmiešňovania, utekaj, dievča, utekaj o život… preč od neho,“ napísal jeden z používateľov na TikToku. „Bolo vidieť, že je z jeho reakcie sklamaná,“ uviedol niekto iný. „Minimálne necitlivé. Zrušila by som svadbu,“ napísala ďalšia komentujúca. „Všetko, čo mal povedať, bolo ‚Vyzeráš nádherne.‘ Bolí ma za ňu srdce,“ odkázala iná.
Očividne tak ľudia čakali, že bude Noah svojej neveste hovoriť, aká je krásna, namiesto toho, aby bol prekvapený z výberu jej šiat.
„Keby to bola moja dcéra, určite by som chcel, aby všetko prehodnotila,“ uviedol ďalší komentujúci. „Vyzerá to ako ukážka toho, aké bude ich manželstvo,“ vyjadril sa ďalší a dodal: „Bude dostávať ostrú, zbytočnú kritiku za úplne banálne osobné rozhodnutia.“ V komentároch sa navyše objavil aj odborník a napísal: „Ako svadobný fotograf s 15-ročnou praxou hovorím, že toto je zaujímavá reakcia.“
Nevesta sa ku kritike vyjadrila
Hoci kritika na internete, obzvlášť na sociálnych sieťach, nie je nič nové a dalo sa očakávať, že to budú mladomanželia ignorovať, nakoniec sa nevesta predsa len vyjadrila. Junelle na TikToku vysvetlila, že svadbu v tom čase sprevádzalo viacero komplikácií. Niekoľkým jej blízkym rodinným príslušníkom z Jamajky zamietli víza do USA a chýbal aj dôležitý hosť, ktorý mal mať úvodný prejav. K tomu sa pridala emocionálna váha spomienky na jej zosnulú matku.
@junellelylesFirst dance♬ original sound – Junelle Lyles
„Išla som tam a v podstate som potláčala slzy,“ vysvetlila s tým, že bola emocionálne preťažená. Noahova odľahčená reakcia jej podľa jej slov pomohla zachovať pokoj. „Tá Noahova reakcia je presne to, čo som potrebovala, pretože sa ma snažil rozveseliť. Snažil sa ma prinútiť rozprávať, pretože ak by to neurobil, pravdepodobne by som bola počas celej svadby utiahnutá do seba, keďže som psychicky aj emocionálne spracovávala toľko sklamania.“
Čo sa týka jeho poznámok o šatách, Bromfieldová uviedla, že s ním predtým hovorila o šatách v štýle „morská panna“, aby ho tými skutočnými prekvapila.
@junellelyles It was never about the dress #noahlyles #junellebromfield #wedding #firstlook ♬ original sound – Junelle Lyles
K absencii komplimentov dodala: „Prečo by ma nemiloval? Som krásna, som silná, som ambiciózna a som sebavedomá – a také by ste mali byť aj vy. Takže, ak niekomu stačí to, že ten druhý nepovie ‚si krásna‘, aby zrušil zasnúbenie alebo svadbu, potom za nič nestálo.“
„V tej chvíli na tých šatách, vlasoch či mejkape nezáležalo,“ zdôraznila s tým, že jej Noah hovorí, že je krásna každý deň a v deň jej svadby jej povedal presne to, čo potrebovala počuť. „Všetko, čo som chcela, bolo cítiť sa príjemne, všetko, čo som chcela, bolo smiať sa a usmievať sa – a on urobil presne to,“ uzavrela.
Nahlásiť chybu v článku