Hromadná nehoda na východe: Zrazili sa tri autá, jedno z nich začalo horieť. Cesta je neprejazdná

Cesta pred Perešom smerom do mesta Košice je v dôsledku dopravnej nehody momentálne neprejazdná. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Nastal požiar
V úseku malo dôjsť k nehode troch osobných áut, a to pravdepodobne z dôvodu nedodržania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami.
„Pri udalosti sa posledné z vozidiel vznietilo. Na mieste zasahujú hasiči, ktorí požiar hasia,“ uvádza polícia s tým, že podľa predbežných informácií sa nehoda zaobišla bez zranení.
Vodičov žiada, aby rešpektovali pokyny policajtov a zložiek zasahujúcich na mieste a ak je to možné, využili obchádzkovú trasu.
