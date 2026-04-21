Dajte si na ne pozor: Národná banka varuje pred podozrivými webmi, môžete prísť o peniaze

SITA
Matej Mensatoris
Pozor na kryptopasce, NBS varuje pred desiatkami podozrivých webov.

Národná banka Slovenska (NBS) opätovne upozorňuje na rastúce riziká spojené s investovaním do kryptoaktív, najmä prostredníctvom neoverených internetových stránok. Podľa centrálnej banky sa na trhu objavuje čoraz viac platforiem, ktoré ponúkajú investičné príležitosti, no v skutočnosti nemajú oprávnenie poskytovať finančné služby na území Slovenska. Ich spoločným znakom je často anonymita, agresívny marketing a v poslednom období aj využívanie umelej inteligencie na generovanie obsahu.

Desiatky webov

NBS identifikovala desiatky konkrétnych webových stránok, ktoré vykazujú znaky podozrivých aktivít a podľa dostupných informácií ponúkajú investovanie do kryptoaktív alebo súvisiace služby bez potrebného povolenia.

Národná banka Slovenska zároveň upozorňuje, že tento zoznam nemusí byť konečný, keďže podobné projekty vznikajú dynamicky a často sa objavujú v rôznych variantoch či pod novými názvami.

Kľúčovým problémom je, že žiadny zo subjektov pôsobiacich prostredníctvom týchto stránok nemá oprávnenie poskytovať služby kryptoaktív na Slovensku. Takéto služby môžu legálne ponúkať len subjekty s príslušným povolením od Národnej banky Slovenska alebo iného regulačného orgánu v rámci Európskej únie. V opačnom prípade sa investori vystavujú výraznému riziku straty finančných prostriedkov bez možnosti účinnej ochrany.

Vysoký výskyt podvodov

Centrálna banka dlhodobo upozorňuje, že práve trh s kryptoaktívami patrí medzi oblasti s najvyšším výskytom podvodov. Kombinácia technologickej novosti, nedostatočnej regulácie v niektorých segmentoch a vysokého očakávaného výnosu vytvára ideálne prostredie pre nekalé praktiky. „Využívaním služieb subjektov, ktoré nie sú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív na území Slovenskej republiky, sa klienti vystavujú značnému riziku,“ upozorňuje Národná banka Slovenska.

Z pohľadu spotrebiteľa je preto zásadné preveriť si dôveryhodnosť platformy ešte pred samotnou investíciou. NBS odporúča overiť si, či má daný subjekt oprávnenie na poskytovanie služieb, a dôsledne zvážiť, s kým investor vstupuje do zmluvného vzťahu. Práve nedostatočná kontrola partnera patrí medzi najčastejšie chyby, ktoré vedú k finančným stratám.

Regulátor zároveň pripomína, že dohľad nad finančným trhom je zo zákona neverejný, a preto nezverejňuje konkrétne výsledky kontrol. V prípade podozrenia na podvod však odporúča obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní. Spolupráca medzi dohliadacími inštitúciami a bezpečnostnými zložkami je pritom kľúčová pre obmedzenie podvodných aktivít, ktoré sa čoraz viac presúvajú do digitálneho priestoru.

Rastúci počet podozrivých investičných platforiem tak poukazuje na širší trend digitalizácie finančných podvodov. Pre investorov to znamená jediné. Vyššia miera opatrnosti sa stáva nevyhnutnou súčasťou rozhodovania. V prostredí, kde technologické inovácie napredujú rýchlejšie než regulácia, ostáva základným pravidlom dôvera podložená overenými informáciami.

Podozrivé stránky podľa NBS

  • autoritavalnex.net
  • blazepeakreaction-sk.com
  • cista-majetcze.com
  • cryptalonzevori.com
  • cryptalon-zevori.com
  • finoraai-sk.com
  • finoryxzmp.com
  • finvex-ai.com
  • gps-dozor.com
  • hodnota-swapncin.com
  • impulzcorebit.net
  • inflex-edge360ai.net
  • legacybitfundex-sk.net
  • majarocoinspire.com
  • majarocoinspire.net
  • narodnycapital.com
  • profit-bytevox.sk
  • rast-opulion.com
  • rast-opulion.net
  • rastopulion-ai.com
  • riadenieinvestez.com
  • savrixgroup.com
  • savrix-group.net
  • siroky-ziskovna.com
  • siroky-ziskovna.net
  • siroky-ziskovna.org
  • sirokyziskovna-ai.com
  • siroky-ziskovna-sk.info
  • slovinvesto-ai.com
  • slovinvesto-sk.com
  • solvexprime94-ai.com
  • steplex-ai.com
  • sukromny-kapital.net
  • tokfundaxis.com
  • tok-fundaxis.net
  • tradevectorai-sk.net
  • trhsavrix-sk.com
  • vestitureusus.net
  • vrcholfinviora-ai.com
  • vzletnextok-ai.com
  • vzostup-finvex.com
  • vzostup-finvex.net
  • vzostupfinvex-sk.com
  • xtraderai.sk
  • xtraderai-sk.com
  • zmenatralix-ai.com
