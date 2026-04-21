Ukrajine sa podaril veľký zásah: Trafili kľúčový ropný uzol v ruskej Samarskej oblasti

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajinské drony zasiahli kľúčovú ropnú stanicu v Rusku.

Ukrajinské drony v noci na utorok zasiahli v Samarskej oblasti na juhovýchode európskej časti Ruska ropnú distribučnú stanicu Samara, ktorá je kľúčovým objektom ruskej infraštruktúry na prepravu ropy. S odvolaním sa na zdroj v Bezpečnostnej službe Ukrajiny (SBU) o tom informovala britská stanica BBC a ukrajinské médiá, píše TASR.

Operáciu vykonal špeciálny útvar SBU Alfa, pričom jej cieľom bolo infraštruktúrne zariadenie v obci Prosvet v Samarskej oblasti. Podľa zdroja ukrajinské drony spôsobili v distribučnej stanici „rozsiahly požiar“ a poškodili päť zásobníkov ropy – každý z nich mal kapacitu 20 000 kubických metrov.

Stanica je dôležitá pre export ropy

Na tejto stanici sa mieša ropa z rôznych ložísk, aby vznikla exportná zmes Urals, čo z tohto objektu robí dôležitú súčasť ruského ropného logistického systému. „Poškodenie takýchto kľúčových objektov priamo znižuje schopnosť Ruska kompletizovať exportné dodávky ropy a plniť si svoje zmluvné záväzky,“ uviedol zdroj.

Denník Moscow Times s odvolaním sa na príspevky na sociálnych sieťach a na platformu Exilenova+ v správe na sieti Telegram napísal, že ropa z tohto uzla sa prečerpáva aj smerom do prístavu Novorossijsk. Daný objekt patrí spoločnosti Transnefť – Družba, ktorá je súčasťou štátneho podniku Transnefť a spravuje ropovod Družba.

Útok potvrdili aj ruské úrady

Útok na priemyselný objekt v Samarskej oblasti potvrdil aj oblastný gubernátor Viačeslav Fedoriščev, ktorý však nešpecifikoval, o aký objekt ide a aký je rozsah škôd. Uviedol, že pri útoku nebol nikto zranený. Ruské ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci na utorok zostrelila nad viacerými oblasťami Ruska a Čiernym morom 97 ukrajinských dronov.

Ukrajinské ozbrojené sily predtým uviedli, že 18. apríla zasiahli štyri dôležité ruské objekty ropného priemyslu vrátane dvoch rafinérií v Samarskej oblasti. Kyjev v poslednom období zintenzívnil útoky na ruskú ropnú a logistickú infraštruktúru s cieľom oslabiť vojenské kapacity Moskvy.

Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič" nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac