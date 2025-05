Prievidžania sa ráno zobudili a čakalo ich nemilé prekvapenie: Niekto ukradol známu sochu, ľudia sú poriadne nahnevaní

Z verejného priestoru v Prievidzi zmizlo umelecké dielo. Nejde o obyčajnú dekoráciu, ale o originálnu plastiku s názvom Oštepár, ktorú vytvoril známy slovenský sochár Anton Čutek ešte v roku 1960. Dielo stálo pred budovou Obchodnej akadémie na sídlisku Píly, ktoré je známe svojou architektúrou aj umením vo verejnom priestore.

Na zmiznutie plastiky upozornila iniciatíva Ars Preuge, ktorá sa dlhodobo venuje mapovaniu a ochrane umenia v Prievidzi. „Ide o jedno z pôvodných umeleckých diel sídliska Píly, ktoré má historickú a kultúrnu hodnotu,“ uviedli aktivisti na sociálnej sieti Facebook.

Oštepár zmizol bez stopy. Verejnosť môže pomôcť

Plastika Oštepár nebola len ozdobou verejného priestoru. Reprezentovala dobu svojho vzniku aj charakteristický rukopis autora, ktorý je považovaný za výrazného predstaviteľa slovenského sochárstva druhej polovice 20. storočia.

Iniciatíva teraz prosí verejnosť o pomoc. „Ak ste dielo videli, viete, čo sa s ním stalo, alebo máte akúkoľvek informáciu – dajte nám vedieť!“ vyzývajú. Zároveň žiadajú, aby ľudia príspevok šírili, aby sa výzva dostala k čo najväčšiemu počtu obyvateľov.

Umenie z ulíc Prievidze mizne, upozorňuje občianska iniciatíva

Zmiznutie plastiky nie je ojedinelý prípad. Viaceré pôvodné diela vo verejnom priestore z minulosti sú dnes zanedbané, poškodené alebo nenávratne stratené. Ars Preuge chce na tento problém upozorniť aj počas víkendového podujatia Squarol, ktoré sa uskutoční v Mestskom parku v Prievidzi.

Ľudia sú v šoku. Prievidza stráca kus svojej pamäti

Strata plastiky vyvolala množstvo reakcií. „No pekne ,“ napísala jedna z komentujúcich. Iní reagovali emotívnejšie. „Keď som tam chodil ešte na ZŠ Obrancov mieru, niekto mu čorol oštep z ruky a teraz už chudáka celého… tak to je teda už silný vrchol,“ napísal ďalší.

Viacerí nechápu, na čo by niekto takúto plastiku potreboval. „To je komu načo? Čo si to dá do obývačky? Vôbec nechápem, čo sa tu už robí,“ reagovala ďalšia pani. Iní ponúkli aj možné vysvetlenie: „Keďže je to bronz, tak buď to rozpília a odnesú do zberných surovín, alebo niekto potreboval na niečo bronz, tak si ukradol, roztaví to a použije na niečo,“ zamyslela sa komentujúca.