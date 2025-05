Príbeh, na ktorom sme vyrástli, sa vrátil na plátna: V kinách láme rekordy, za jeden víkend zarobil šialených 300 miliónov eur

Kiná po celom svete ovládla nová verzia filmu, ktorý si zamilovali milióny divákov pred takmer štvrťstoročím. Už počas prvého víkendu zarobil stovky miliónov eur, čím sa stal absolútnym trhákom tohto roka.

Keď Disney ohlásil hranú verziu kultovej animovanej rozprávky Lilo & Stitch z roku 2002, reakcie boli zmiešané. Diváci si zaspomínali na čaro originálu, no po sérii nevydarených remakeov, ako bola napríklad kontroverzná Snehulienka, nikto nevedel, čo čakať. A predsa, hraná verzia príbehu, na ktorom mnohí vyrástli, prekvapila celý svet. Nový film sa stal absolútnou senzáciou, v kinách láme rekordy.

Réžie sa ujal Dean Fleischer Camp, ktorý priniesol do príbehu citlivosť aj moderné spracovanie bez toho, aby narušil ducha originálu. V hlavnej úlohe malej Lilo zažiarila Maia Kealoha, ktorá si svojím hereckým výkonom podmanila srdcia divákov. Stitch, ikonická postavička z inej galaxie, sa na plátne objavil vďaka počítačovým efektom, no stále je to ten istý zlomyseľný, ale láskavý mimozemšťan, ktorého ste si zamilovali pred 23 rokmi.

Film zarobil šialenú sumu

Pôvodne mal nový Lilo & Stitch vyjsť len na streamovacej platforme Disney+, no obrovský záujem fanúšikov vydláždil snímke cestu na veľké plátna, pričom zožala obrovský úspech. Už počas prvého víkendu zarobila celosvetovo neuveriteľných 300 miliónov eur. Tým sa zaradila medzi najúspešnejšie filmy tohto roka.

Film má úspech aj u slovenských divákov, počas premiérového víkendu si ho pozrelo vyše 50-tisíc ľudí, čím dosiahol tržby takmer 400-tisíc eur.

Navyše, recenzie divákov na portáli ČSFD hovoria jasne, Lilo & Stitch nie je žiadna nostalgická jazda, ale plnohodnotný rodinný film, ktorý prináša emócie, humor a nádherné posolstvo. Dôkazom toho je aj skvelé hodnotenie 78 %.