Film, na ktorom mnohí vyrástli, po 23 rokoch opäť ožil: Diváci predpokladali, že bude zlý. Má prekvapivých 78 %

Pred premiérou novej hranej verzie tohto populárneho „animáku“ zaplavila ľudí z celého sveta vlna skepticizmu. Fanúšikovia predpokladali, že pôjde o ďalšie fiasko. Lenže výsledok divákom vyrazil dych.

Lilo & Stitch

Keď Disney oznámil hranú verziu kultovej rozprávky Lilo & Stitch z roku 2002, fanúšikovia z celého sveta zbystrili pozornosť. Po chladnom prijatí nedávneho remakeu legendárnej Snehulienky, ľudia opäť očakávali ďalšie sklamanie. Lenže nová filmová podoba Lilo & Stitch príjemne prekvapila.

Pod réžiou Deana Fleischera Campa ožil príbeh malého havajského dievčaťa a mimozemského výmyslu v novom, ale citlivom svetle. Malá Lilo a Stitch vytvorili tandem, ktorý vás zaručene dojme aj zabaví.

Pôvodne mal nový film vyjsť len na streamovacej službe Disney+, no záujem fanúšikov bol taký veľký, že sa tvorcovia rozhodli snímku poslať priamo do kín, a vyzerá to tak, že urobili dobre. Diváci si ju úplne zamilovali. Dokonca jej na filmovom portáli ČSFD udelili výborné hodnotenie — 78 %.

„Krásny film plný emócií.“

„Tento film je dôkazom toho, že aj hrané „Disneyovky“ môžu fungovať. Bezpochyby ideálny pre celú rodinu,“ dodal ďalší z divákov.

Mission Impossible: Posledné zúčtovanie

Ak vás však nový Lilo & Stitch nezaujal, tento víkend má v slovenských kinách premiéru aj film Mission Impossible: Posledné zúčtovanie so slávnym americkým hercom Tomom Cruisom, ktorý si zahral hlavného hrdinu.

V ôsmom a doposiaľ najnapínavejšom pokračovaní obľúbenej akčnej série sa Ethan Hunt (Tom Cruise) opäť ocitne v epicentre globálnej hrozby. Tentoraz však nejde len o ďalšiu tajnú operáciu, ale o prežitie ľudstva.

Ethan a jeho tím čelia mocnému a nepredvídateľnému protivníkovi — Entite, vyspelému systému umelej inteligencie, ktorý dokáže manipulovať realitou, šíriť dezinformácie a narušiť aj tie najstráženejšie systémy sveta. Pričom Entita nemá svedomie ani emócie. Iba cieľ získať absolútnu kontrolu.

Snímke na ČSFD svieti slušné hodnotenie — 72 %. Diváci sa však rozdelili na dva tábory, jedna skupina posledný diel akčnej série chváli a tá druhá zas kritizuje.