Pri útoku zomrelo 600 civilistov: Bratislava si pripomenie obete Mariupoľa, pred SND vznikne veľký nápis DETI

V centre Bratislavy si dnes večer pripomenú obete jedného z najtragickejších útokov vojny na Ukrajine. O 19.00 h rozmiestnia pred historickou budovou Slovenského národného divadla sviečky tak, aby vytvorili veľký nápis ДЕТИ (DETI). Symbolicky tak poukážu na udalosť, ktorá sa odohrala presne pred štyrmi rokmi v ukrajinskom Mariupole.
Ako pripomína Denník N, v tamojšom divadle sa počas bojov ukrývali stovky civilistov. Išlo najmä o ženy a deti, ktoré hľadali bezpečné útočisko pred bombardovaním. Pred budovou preto vznikol veľký nápis ДЕТИ (DETI), ktorý bol viditeľný aj na satelitných snímkach. Napriek tomu na miesto dopadla ťažká letecká bomba. Pri útoku zahynulo približne 600 civilistov.
Mariupoľ zaplatil za vojnu obrovskú cenu
Mesto Mariupoľ patrí medzi najviac zničené ukrajinské mestá. Počas bojov tam podľa odhadov prišlo o život približne 20-tisíc civilistov.
Dnešné spomienkové podujatie na Hviezdoslavovom námestí organizuje iniciatíva Mier Ukrajine. Sviečky pred historickou budovou SND majú symbolicky pripomenúť obete útoku a tragédiu, ktorá sa odohrala v mariupoľskom divadle.
Nahlásiť chybu v článku