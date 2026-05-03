Vaše auto má možno stočené kilometre a ani to neviete: Škody dosahujú stovky miliónov eur

Najviac ojazdených vozidiel dovezených na Slovensko pochádza z Nemecka, pričom práve pri nich sa najčastejšie odhaľuje manipulácia s počtom najazdených kilometrov. Vyplýva to z údajov Registra prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV), ktorý sa od novembra 2025 delí o dáta s Nemeckom prostredníctvom platformy Eucaris.
Podvodníci so stáčaním kilometrov na ojazdených autách každoročne spôsobujú škody rádovo v stovkách miliónov eur. Z celkového dovozu ojazdených áut na Slovensko tvorili vozidlá z Nemecka v roku 2025 približne 37 percent. Analýza prvých mesiacov fungovania rozšírenej výmeny dát ukázala, že až tri štvrtiny prípadov manipulácie s odometrom sa týkali práve áut dovezených z tejto krajiny.
V priemere 65-tisíc km
Zároveň každé tretie vozidlo z Nemecka vykazuje podľa dostupných údajov poškodenie. Ako uviedla marketingová manažérka RPZV Monika Brečková, za 3,5 mesiaca preverili cez platformu 12 362 vozidiel, z nich 3 624, teda takmer tretina, vykázala poškodenie. „Pri 405 vozidlách sme odhalili manipuláciu s odometrom, z toho 302 vozidiel pochádzalo z Nemecka,“ skonštatovala Brečková.
Priemerný vek vozidiel s upravených stavom odometra bol 7,6 roka a priemerná hodnota stočených kilometrov takmer 65-tisíc km. „Celkovo išlo o rozdiel 25 miliónov km. Rekordérom je vozidlo s 331-tisíc stočenými kilometrami,“ doplnila Brečková, podľa ktorej manipulácie s odometrom nie sú výnimočné ani pri drahších vozidlách.
„Zaujímavosťou je, že medzi vozidlami s poklesom počtu kilometrov o viac ako 100-tisíc nechýbajú napríklad drahšie terénne vozidlá,“ dopĺňa Brečková. Rozsah problému potvrdzujú aj ďalšie odhady z trhu. Podľa dostupných dát môže mať stočené kilometre približne každé šieste overované vozidlo na Slovensku, pričom niektoré odhady hovoria až o 40 percentách jazdených áut.
Pri minuloročnom predaji takmer 530-tisíc ojazdených vozidiel by to znamenalo viac ako 88-tisíc áut s upraveným stavom odometra. Finančné dosahy sú pritom výrazné. Manipulácia s kilometrami zvyšuje cenu vozidla v priemere o približne 20 percent. Pri priemernej cene jazdeného auta na úrovni 12 500 eur tak môže kupujúci preplatiť zhruba o 2 500 eur viac. Celkové škody, ktoré takto vznikajú slovenským motoristom, sa podľa odhadov pohybujú nad hranicou 220 miliónov eur ročne.
