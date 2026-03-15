Pri tomto filme budete mať slzy na krajíčku. Slováci a Česi pri ňom plačú najviac

Pri sledovaní filmov v nás neraz burcujú najrôznejšie emócie. Ak patríte medzi divákov s citlivejšími povahami, možno vás rozplačú aj scény, v ktorých sa vlastne nič smutné neodohráva, a to je úplne v poriadku. My sa k tejto skupine hrdo hlásime a musíme priznať, že niektoré snímky nedokážeme dopozerať od začiatku do konca bez toho, aby sme pri nich nepociťovali úzkosť a nevyronili slzy. Mnohé z nich sa stali práve pre silný zážitok, ktorý prinášajú, kultovými.
Na filmovej databáze ČSFD sme nazreli do zoznamu filmov, ktoré Slovákov a Čechov najviac dojali. A pravdou je, že okrem jedného vás z prvej desiatky žiaden neprekvapí.
So zoznamom najväčších „dojákov“ sa stotožňujeme, až na ôsme miesto, ktoré obsadil Pán prsteňov: Návrat kráľa (The Lord of the Rings: The Return of the King/2003). Podľa všetkého však mnohých divákov dostal, keďže sa zaradil k filmom ako Vykúpenie z väznice Shawshank (The Shawshank Redemption/1994) alebo Schindlerov zoznam (Schindler’s List/1993).
Kvalitné filmy, ktoré divákov dostanú
Prvé miesta v zozname sú jednoznačným emočným nákladom, pri ktorom aj tí najsilnejší diváci majú problém udržať sa. Štvrtú priečku obsadil Hačikó: Príbeh psa (Hachiko: A Dog’s Story/2009), tretiu Titanic (1997), na druhom mieste sa umiestnil legendárny Forrest Gump (1994) a úplne najdojímavejším filmom všetkých čias je podľa divákov Zelená míľa (The Green Mile/1999).
Okrem toho, že dokážu divákov psychicky položiť, majú tieto snímky spoločné aj to, že sú veľmi dobré a oplatí sa ich vidieť aspoň raz v živote. Ak ich zoradíme podľa hodnotení, prvý skončí Forrest Gump s vysokými 94 %, tesne za ním sa ocitne Zelená míľa s 93 % a v ich závese Titanic a Hačikó: Príbeh psa, ktorým na filmovej databáze svieti hodnotenie 85 %. Takže ak ste ich nevideli, viete, čo máte robiť.
Top 10 filmov, ktoré ľudí najviac dojali
- Zelené míľa
- Forrest Gump
- Titanic
- Hačikó: Príbeh psa
- Interstellar
- Schindlerov zoznam
- Coco
- Pán prsteňov: Návrat kráľa
- Vykúpenie z väznice Shawshank
- Marley a ja
