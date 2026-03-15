Pri tomto filme budete mať slzy na krajíčku. Slováci a Česi pri ňom plačú najviac

Záber zo snímky Zelená míľa, foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Tip na film
Vidieť aspoň raz za život by ho mal každý z nás.

Pri sledovaní filmov v nás neraz burcujú najrôznejšie emócie. Ak patríte medzi divákov s citlivejšími povahami, možno vás rozplačú aj scény, v ktorých sa vlastne nič smutné neodohráva, a to je úplne v poriadku. My sa k tejto skupine hrdo hlásime a musíme priznať, že niektoré snímky nedokážeme dopozerať od začiatku do konca bez toho, aby sme pri nich nepociťovali úzkosť a nevyronili slzy. Mnohé z nich sa stali práve pre silný zážitok, ktorý prinášajú, kultovými. 

Na filmovej databáze ČSFD sme nazreli do zoznamu filmov, ktoré Slovákov a Čechov najviac dojali. A pravdou je, že okrem jedného vás z prvej desiatky žiaden neprekvapí.

Viac z témy Tip na film:
1.
Novú českú komédiu môžete vidieť už dnes. Diváci ju označili za kvalitnú, chvália humor
2.
V našich kinách ho zatiaľ videlo iba 1 680 divákov: Nový film nazývajú sklamaním a kritici kasovým fiaskom
3.
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Zobraziť všetky články (412)

So zoznamom najväčších „dojákov“ sa stotožňujeme, až na ôsme miesto, ktoré obsadil Pán prsteňov: Návrat kráľa (The Lord of the Rings: The Return of the King/2003). Podľa všetkého však mnohých divákov dostal, keďže sa zaradil k filmom ako Vykúpenie z väznice Shawshank (The Shawshank Redemption/1994) alebo Schindlerov zoznam (Schindler’s List/1993).

Záber zo snímky Vykúpenie z väznice Shawshank, foto: MovieStillsDB

Kvalitné filmy, ktoré divákov dostanú

Prvé miesta v zozname sú jednoznačným emočným nákladom, pri ktorom aj tí najsilnejší diváci majú problém udržať sa. Štvrtú priečku obsadil Hačikó: Príbeh psa (Hachiko: A Dog’s Story/2009), tretiu Titanic (1997), na druhom mieste sa umiestnil legendárny Forrest Gump (1994) a úplne najdojímavejším filmom všetkých čias je podľa divákov Zelená míľa (The Green Mile/1999).

Okrem toho, že dokážu divákov psychicky položiť, majú tieto snímky spoločné aj to, že sú veľmi dobré a oplatí sa ich vidieť aspoň raz v živote. Ak ich zoradíme podľa hodnotení, prvý skončí Forrest Gump s vysokými 94 %, tesne za ním sa ocitne Zelená míľa s 93 % a v ich závese Titanic a Hačikó: Príbeh psa, ktorým na filmovej databáze svieti hodnotenie 85 %. Takže ak ste ich nevideli, viete, čo máte robiť.

Záber zo snímky Hačikó: Príbeh psa, foto: MovieStillsDB

Top 10 filmov, ktoré ľudí najviac dojali

  1. Zelené míľa
  2. Forrest Gump
  3. Titanic
  4. Hačikó: Príbeh psa
  5. Interstellar
  6. Schindlerov zoznam
  7. Coco
  8. Pán prsteňov: Návrat kráľa
  9. Vykúpenie z väznice Shawshank
  10. Marley a ja

Nedávno sme vám priblížili aj zoznam filmov, ktoré divákov najviac vydesili. Na treťom mieste sa umiestnil legendárny Kruh z roku 2002, druhá priečka patrí hororovej snímke Sinister, ktorá uzrela svetlo sveta v roku 2012. A ktorý horor je podľa Slovákov a Čechov úplne najstrašidelnejší, sa dozviete v našom článku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Našli sme horor, ktorého sa Slováci boja ako čert kríža. Nebudete ho chcieť vidieť znova

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur

