Pri odovzdávaní vysvedčení vládne chaos: Niektorí žiaci už prázdninujú, iní sa dočkajú až v stredu

Minister školstva a pohľad na vysvedčenie

Ilustračná foto: SITA/ TASR - Radovan Stoklasa

Roland Brožkovič
TASR
Školské vyučovanie sa pritom oficiálne končí v utorok 30. júna vo všetkých školách.

Odovzdávanie koncoročných vysvedčení bolo pre žiakov vždy sviatkom a väčšinou vždy ho dostávali všetci v jeden deň. Tento rok je však vďaka krokom vlády situácia iná a vznikol chaos. Školy ich preto odovzdávajú v tri rôzne dni.

Školské vyučovanie sa oficiálne končí v utorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré školy však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom v pondelok, zopár ich tak už urobilo aj v piatok (26. 6.). Pre TASR to uviedli z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR s tým, že rozdielny termín konca školského vyučovania nebol určený zo strany rezortu školstva.

Odlišný dátum odovzdania vysvedčenia spočíva v tom, že niektoré školy vzhľadom na čerpanie náhradného voľna v súvislosti s 8. májom, ktorý bol štátnym sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja, alebo pre iné organizačné či prevádzkové dôvody ukončia vyučovanie pre žiakov skôr.

Takmer 750-tisíc žiakov

Koncoročné vysvedčenie dostane celkovo 749 091 žiakov základných a stredných škôl vrátane špeciálnych škôl. Na základných školách si svoje koncoročné hodnotenie podľa údajov z rezortu školstva preberie 522 022 žiakov a na stredných školách to bude 227 069 žiakov. „Prvýkrát si koncoročné vysvedčenie prevezme 61 757 prváčikov základných škôl,“ uviedli z ministerstva školstva.

Pohľad na triedu
Ilustračna foto: TASR – František Iván

Medzi najväčšie školy na Slovensku s počtom žiakov patrí Základná škola kpt. Jána Nálepku v Stupave s viac ako 1460 žiakmi a Gymnázium na Bilíkovej ulici v Bratislave s 1183 žiakmi.

V školskom roku 2025/2026 eviduje ministerstvo školstva 68 630 učiteľov základných a stredných škôl. „Počas obdobia školských prázdnin čerpajú učitelia riadnu dovolenku v rozsahu ustanovenom Zákonníkom práce. Časť letných prázdnin zároveň využívajú na prípravu nového školského roka, vzdelávanie, administratívne činnosti a ďalšie pracovné povinnosti súvisiace s chodom školy,“ dodalo ministerstvo školstva.

Žiaci budú mať počas júla a augusta letné prázdniny. Do školských lavíc sa vrátia opäť začiatkom septembra, keď sa začína školský rok 2026/2027.

Ako reagovať na horšie výsledky

Koniec školského roka pritom prináša nielen radosť z dvojmesačných prázdnin, ale aj emócie spojené so známkami a záverečným hodnotením. „Nech sú výsledky akékoľvek, je dôležité, aby deti cítili podporu a prijatie. Rodičia môžu oceniť ich snahu a pokrok za celý školský rok a je dôležité im pripomínať, že ich hodnota nie je určená iba známkami,“ uviedli z rezortu školstva ešte minulý rok, no stále to platí.

Záber na žiakov v triede
Ilustračná foto: TASR – Daniel Stehlík

Pri rozhovore o vysvedčení sa podľa nich odporúča pokojne sa s deťmi porozprávať o dobrých aj zlých známkach. Povzbudiť ich a v prípade horších výsledkov hľadať spoločné riešenia, ako sa zlepšiť v ďalšom školskom roku. Neodporúča sa porovnávať deti so súrodencami či rovesníkmi, ani kričať, trestať či zosmiešňovať ich v súvislosti s koncoročnými výsledkami.

Citlivý prístup a dôvera sú základom toho, aby deti vnímali školu ako miesto, kam sa neboja chodiť, a kde môžu rásť a zlepšovať sa, zdôraznili z ministerstva.

Vysvedčenia dostali aj ministri

Vysvedčenie na konci školského roka dostali od ľudí aj naši ministri a teda nemajú sa čím chváliť. Prieskum agentúry NMS ukázal, že by žiadny z ministrov súčasnej vlády nedostal lepšiu známku ako 3. Najlepšie skončil minister Ráž, ktorému Slováci udelili známku 3,02. Druhé najlepšie hodnotenie si vyslúžil minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD), ktorý dostal známku 3,42. Ráž a Tomáš sú jedinými ministrami, ktorí majú priemer lepší ako 3,5.

Na samom konci rebríčka hodnotenia ministrov skončili ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) so známkou 4,01, minister investícií Samuel Migaľ (nominant Smeru-SD) so známkou 4,07 a minister Huliak si vyslúžil známku 4,20.

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