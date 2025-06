Pretiekol jej pohár trpezlivosti. Speváčka Tina spravila rázne rozhodnutie vo svojom živote a zmenila jednu vec

Patrí medzi najznámejšie speváčky. Spoznávajú ju na rôznych akciách, kde sa objaví a jej koncerty vždy zaplavia húfy ľudí. Navonok to vyzerá úžasne, keďže také niečo by chcel zažiť takmer každý. Slávu možno považovať za pozlátko, ktoré ponúka šoubiznis, no týka sa len tých, ktorí sa presadia v hudobnej či hereckej brandži. Speváčke sa to podarilo, no napriek tomu nie je príliš nadšená. Sláva má totiž aj svoju odvrátenú stránku, preto si povedala dosť a zakročila.

Neustále ju ľudia oslovujú, chcú sa s ňou fotiť, pýtajú si od nej autogramy a nespustia z nej oči, ak ju uvidia niekde nablízku. Na určitú chvíľu je to príjemné, no ak to umelec zažíva nepretržite, prirodzene sa necíti dobre. To nastalo aj u speváčky Tiny, ktorá si síce užíva fakt, že je o ňu po dlhých rokoch stále záujem, no nastavila si určité hranice, ktoré nechce prekročiť. Rozhodla sa byť viac sama so sebou a venovať sa hudbe. Preto sa uchýlila k jednému kroku, o ktorom povedala viac v relácii TopStar.

Čo zmenila?

Nedávno v rozhovore s Dominikou Cibulkovou, ktorá si zavolala speváčku, aby si s ňou zacvičila v rámci aplikácie, Tina spomenula, že bojuje s nedostatkom spánku. Ten však pramení z jej vysokého pracovného nasadenia, ktoré si zvolila. Miluje to, čo robí, no predsa len si aj ona uvedomuje, kedy je už niečo cez čiaru. A tak je momentálne v kontakte len s určitými ľuďmi, s ktorými chce komunikovať.

„Tak som si to nastavila a tak to chcem. Teším sa, že je stále pre koho spievať, takže veľa cestujem, veľa koncertujem a málo spím. Verím, že budem vedieť v nastavenom trende pokračovať aspoň pár rokov,“ priznala speváčka, ktorá nechce meniť pracovné tempo, no zároveň vníma, koľko ľudí je okolo nej, ktorí chcú s ňou telefonovať a neustále ju zahlcujú svojimi otázkami a požiadavkami.

Aj to so sebou prináša veľká popularita. „V telefóne mám zapnutý režim nerušiť, takže sa mi len tak nedovoláte. Teda… Dovolá sa mi iba zopár ľudí…“ vyšla s pravdou von Tina, ktorá sa už s nikým nedohaduje ohľadom svojej vizáže a vlasov, má totiž pri sebe osvedčený tím ľudí. „Najbližšie mesiace je zo mňa len akýsi žijúci planktón, ktorý sa už nerozhoduje, ale ktorý dostane pristavené auto, do ktorého nastúpim už nalíčená a učesaná a idem robiť to, čo mám najradšej na svete,“ uviedla speváčka.

Vďaka tomu nie je taká vyčerpaná