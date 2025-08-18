Mysleli si, že bude hlavnou postavou, on však zomrie. Nový seriál V zovretí predstaví príbeh, aký tu ešte nebol

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Seriál začne poriadne dramaticky, keďže sa najšťastnejšie okamihy života rýchlo obrátia na tie najhoršie.

Nečakané úmrtia a dramatické situácie pre divákov Markízy nie sú nič nové. Tento vzorec sa totiž objavil v každom ich napínavom seriáli, a zdá sa, že tak ako v prípade malého Danka vo Vine, môžu očakávať smrť dôležitej postavy hneď na začiatku aj v seriálovej novinke V zovretí.

Televízia Markíza prinesie od 1. septembra o 20.30 h nový dramatický seriál V zovretí s hviezdnym hereckým obsadením v podaní Moniky Hilmerovej, Vladimíra Kobielskeho, Jána Koleníka, Tomáša Maštalíra, Adam Bardyho či Jany Kovalčikovej v hlavných úlohách. Seriál bude vysielaný vždy v pondelok a dokopy má 12 epizód.

Foto: TV Markíza

Hlavná postava zomrie hneď na začiatku

Teraz televízia priblížila príbeh pomocou popisov, ktoré sú už zverejnené na portáli ČSFD. Seriál je na tomto webe opísaný ako „rodinná dráma, v ktorej sa stretáva napínavý triler o hlboko pochovaných tajomstvách a ich nezamýšľaných dôsledkoch“. 

Ako hlavné postavy boli avizovaní Monika Hilmerová a Vladimír Kobielsky, pričom práve táto dvojica sa objavila na promo fotografiách. Hlavné dvojice sú pritom vzorec, ktorý sa osvedčil Markíze aj pri predchodcoch tohto seriálu, či už šlo o Vinu, Klamstvo alebo Zradu. Najprv to bol Tomáš Maštalír s Monikou Szabó, potom Klára Issová a Milan Ondrík a vo Vine sa opäť vrátil Tomáš Maštalír, no tentoraz sa po jeho boku objavila Gabika Marcinková.

Teraz však pripravila Markíza nečakaný zvrat. Muž v dvojici totiž nebude nažive! „Príbeh sa začína tragickou smrťou podnikateľa Denisa Rosmana (Vladimír Kobielsky), ktorého telo nájdu ráno po rodinnej oslave na brehu lomu. Jeho manželka Valéria (Monika Hilmerová) – oddaná matka a silná žena – sa zrazu ocitá v zovretí podozrení, emócií a nezodpovedaných otázok,“ uvádza sa v popise.

Foto: TV Markíza

Hilmerovej postave tak ostane hneď niekoľko otázok. „Bola to nehoda, alebo chladnokrvná vražda? Valéria čelí nielen strate manžela, ale aj odhaleniam, ktoré jej úplne zmenia pohľad na ich spoločný život. Tridsať rokov žila po boku charizmatického manipulátora, no až po jeho smrti začína rozpletať klbko tajomstiev, lží a zrád, ktoré sa tiahli naprieč celou rodinou. Ako matka sa snaží ochrániť svoje deti, no zároveň sa nevie ubrániť podozreniu, že práve niekto z nich mohol mať dôvod Denisa zabiť…“ pokračuje obsah.

Okrem všeobecného popisu zároveň už vieme, ako celý seriál začne. Diváci sa môžu tešiť na veľký kontrast udalostí, keďže prvotné zábery ukážu Valériu Rosmanovú ako oslavuje 50. narodeniny v kruhu svojej rodiny a nemôže byť šťastnejšia. „Jej starostlivo udržiavaný obraz dokonalej rodiny sa však rozpadne, keď ráno po oslave nájdu v opustenom lome mŕtve telo jej manžela,“ upozorňuje televízia.

