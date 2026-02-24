Prešiel si poriadky kus cesty, aby bol tam, kde je: Rapera Kaliho v montérkach z autoservisu by ste dnes nespoznali

Úspech nikdy neprichádza zo dňa na deň a tí najväčší to dobre vedia. Slovenský raper teraz fanúšikom pripomenul, že za každým vrcholom sa skrývajú roky práce, pokory a vytrvalosti.
Slovenský raper Kali, vlastným menom Koloman Magyary, fanúšikom opäť pripomenul, že za úspechom stoja roky práce a skromné začiatky. Na Instagrame zverejnil fotografie z čias, keď ešte pracoval v autoumyvárke a s hudbou len začínal, čím chcel ukázať, že vytrvalosť a odhodlanie dokážu človeka posunúť veľmi ďaleko.
Silné slová pokory
Kali sa narodil v Bratislave, konkrétne v Petržalke, ktorá výrazne ovplyvnila jeho pohľad na svet aj hudobnú tvorbu. Hip-hopu sa profesionálne venuje od roku 2008, keď začal vydávať prvé skladby, a postupne si vybudoval pevné miesto na domácej scéne.
Presne preto dnes bez hanby ukazuje aj svoju minulosť, aby pripomenul, akú cestu má za sebou. Popri úspešnej kariére je dnes aj manželom a otcom, pričom rodina tvorí dôležitú súčasť jeho života. K zverejneným fotografiám, na ktorých sa striedajú zábery zo starých čias so súčasnosťou, pripojil aj úprimné zamyslenie.
Chcel nimi poukázať na to, kam sa za roky posunul a že za dnešným úspechom stojí dlhá cesta. „Často sa zamyslím a stále neverím, že sa to deje… odkiaľ a kam a ‘KAM AŽ’ sa ešte dá. Nič neni samozrejmosť a nič neni zadarmo, preto každý deň ĎAKUJEM.“ Na jeho slová zareagovali fanúšikovia aj známe osobnosti takmer okamžite.
