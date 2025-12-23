Prepúšťanie je zažehnané: Nemocnica Milosrdní bratia prejde pod Agel, čaká sa na potvrdenie PMÚ

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Nemocnica Milosrdní bratia čaká na rozhodnutie PMÚ, zatiaľ je budúcnosť zariadenia otvorená.

Nemocnica Milosrdní bratia v Bratislave prejde pod súkromnú skupinu Agel až po schválení Protimonopolným úradom (PMÚ) SR. TASR o tom informovala manažérka komunikácie Agelu Jarmila Ševčíková s tým, že rokovania s Hospitálskou rehoľou sv. Jána z Boha – Milosrdní bratia boli uzavreté.

Zdôraznila, že nehnuteľnosti patriace nemocnici zostávajú vo vlastníctve rehole. „Spoločnosť Agel sa zároveň zaviazala garantovať zachovanie rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, personálnych kapacít, ako aj duchovného rozmeru nemocnice,“ priblížila Ševčíková.

O transakcii rozhodne Protimonopolný úrad

Objasnila, že celý proces prevzatia nemocnice podlieha posúdeniu PMÚ, ktorý o transakcii rozhodne v súlade s platnými legislatívnymi predpismi. „Tento postup zabezpečuje plnú transparentnosť, zákonnosť a nezávislý dohľad nad celým procesom. Obe strany sa rozhodli bližšie nekomentovať detaily transakcie,“ dodala.

Nemocnica už skôr oznámila hromadné prepúšťanie

Univerzitná nemocnica s poliklinikou (UNsP) Milosrdní bratia v Bratislave začiatkom decembra informovala, že plánuje hromadne prepustiť približne 90 zamestnancov. Ako vysvetlila, prechádza náročným obdobím, preto zriaďovateľ nemocnice rozhodol o jej reprofilizácii.

V rámci nej sa má upraviť štruktúra poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak, aby bola existencia nemocnice finančne udržateľná a aby mohla pokračovať vo svojej činnosti.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tip na film
Okamžite si ich bežte pozrieť: Našli sme 10 najlepších filmov roku 2025, mnohé z nich vám úplne ušli
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Tento vianočný darček stíhate aj na poslednú chvíľu: Buďme solidárni, niekomu to môže zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac