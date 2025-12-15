Najprv ohlásili hromadné prepúšťanie, teraz dostanú druhú šancu. Nemocnicu Milosrdných bratov zrejme preberie Agel

Ilustračná foto: Pexels

Tomáš Mako
TASR
Rokovania medzi nemocnicou a Agelom vstupujú do záverečnej fázy.

Spoločnosť Agel je v pokročilej fáze rokovaní s Milosrdnými bratmi o prevádzkovaní Univerzitnej nemocnice s poliklinikou (UNsP) Milosrdní bratia v Bratislave.

Pre TASR to potvrdila manažérka komunikácie spoločnosti Agel Jarmila Ševčíková s tým, že spoločným cieľom oboch strán je zachovanie rozsahu zdravotnej starostlivosti a udržanie pracovných miest.

„Rokovania medzi Hospitálskou rehoľou svätého Jána z Boha – Milosrdní bratia a spoločnosťou Agel boli obnovené a v súčasnosti vstupujú do svojej záverečnej fázy. Obe strany pracujú na finalizácii potrebnej dokumentácie,“ uviedla Ševčíková. Po podpise dokumentácie bude podľa nej celý proces podliehať posúdeniu Protimonopolného úradu SR.

Priblížila, že v prípade nadviazania spolupráce s UNsP Milosrdní bratia (vrátane jej vysunutých pracovísk) sa Agel zameria na stabilizáciu prevádzky, posilnenie personálnych kapacít a zabezpečenie a rozvoj dostupnej, bezpečnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti bez negatívneho dosahu na jej rozsah či úroveň. Zároveň považuje za kľúčové zachovať hodnotový a duchovný charakter UNsP Milosrdní bratia.

„Naším cieľom je, aby nemocnica Milosrdných bratov mohla naplno pokračovať v poslaní, ktoré po desaťročia formuje jej jedinečnú identitu. Chceme prispieť k jej stabilizácii, posilniť odborné tímy a vytvárať podmienky pre vysokokvalitnú zdravotnú starostlivosť, ktorá bude dostupná pre všetkých pacientov. Zároveň vnímame duchovný rozmer tohto zariadenia ako nesmierne dôležitú hodnotu, ktorú si zaslúži chrániť a rozvíjať,“ uviedol predseda predstavenstva Agel Michal Pišoja.

Hromadné prepúšťanie zamestnancov

UNsP Milosrdní bratia v Bratislave ešte minulý týždeň informovala, že plánuje hromadne prepustiť približne 90 zamestnancov. Ako vysvetlila, prechádza náročným obdobím, preto zriaďovateľ nemocnice rozhodol o jej reprofilizácii. V rámci nej sa má upraviť štruktúra poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak, aby bola existencia nemocnice finančne udržateľná a aby mohla pokračovať vo svojej činnosti.

Podľa Denníka N by sa malo hromadné prepúšťanie v nemocnici zrušiť.

