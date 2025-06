Prelomila mlčanie o svojom živote. Nora Kabrheľová si zaspomínala na svoju divokú minulosť, dnes jej stačí málo

Do povedomia sa dostala svojou postavou krv a mlieko, dlhými blond vlasmi, výstredným šatníkom a slovníkom, ktorý nepoznal hranice. V priebehu rokov sa však všetko zmenilo a dnes je z nej chudšia dáma s tmavými vlasmi, ktorá sa drží v ústraní, no podľa záberov, ktoré zverejňuje na sociálnej sieti, je šťastná. Takýto život jej vyhovuje, užíva si ho, no nezabúda na svoju minulosť, ktorá bola celkom turbulentná. Aj vďaka bývalému manželovi Braňovi Mojsejovi, ktorý jej spestril chvíle. Je rada, že to má za sebou.

Zdá sa, že pri obhliadnutí sa do minulých rokov Nora Kabrheľová len krúti hlavou. Bolo to u nej ako na horskej dráhe. Nielen s Braňom Mojsejom, ktorý holdoval alkoholu, ale aj s ďalším bývalým manželom Františkom Kabrheľom, s ktorým si dnes nevedia prísť na meno. A nehovoriac o mediálnej sláve, ktorú jej priniesla reality šou Mojsejovci. „Absolútne sa dnes už minulosti nevenujem,“ uviedla jasne a stručne dôchodkyňa pre Evitu.

S nikým sa nestretáva a má pokoj

Zatiaľ čo kedysi riešila problémy súvisiace s podnikaním, v súčasnosti je tomu koniec a jej pracovnými aktivitami je natáčanie reklám. Práce má stále dosť, za čo je rada. Čo sa týka súkromia, zvyčajne býva sama. „Nemám žiadnych kamarátov. Dvoch a jednu kamarátku, ktorú poznám od škôlky,“ priznala Nora, ktorá vylúčila zo svojho života tých, ktorí ju zradili. „Stále sa nájdu tí, hovorím tomu „otravovači“. Stále. Nestretávam sa s nikým a čerpám energiu z iných zdrojov. Ešte aj pravopis viem, nie ako niekto, kto ani základnú školu nedokončil,“ pokračovala.

Písal sa rok 2013, keď skončila na pár týždňov vo väzbe. „Počas toho pobytu sa mi stalo viac než dosť. Okradli ma ľudia, ktorí boli vonku a vedeli, kde majú brať. Toto nikomu neprajem, čo som zažila. Nielen Braňo. Aj v okolí či v práci. Dokonca boli také momenty, že mi ľudia povedali, čo počuli pri vedľajšom stole v reštaurácii, že čím dlhšie tam budem, tým lepšie,“ šokovala Nora tým, čo prežila a doplnila, že po prepustení musela vyhľadať odborníka a chodila ku psychologičke.

Napriek tomu môže povedať s odstupom času, že jej to niečo dalo. „Hľadám v tom stále nejaké pozitívum. Teraz mi stačí málo. Žijem luxusný život. Nie v luxuse, ale luxusný! V mojom ponímaní určite. Mám bohovský pokoj. To, čo si zarobím, si aj miniem. Nikto iný, iba ja. A Šarika (Norin psík, pozn. red.), jej doprajem. Nerobím teraz nikomu slúžku ani hovorkyňu, ani manažérku. Všetko si urobím sama a je to aj vidieť,“ pochvaľuje si dôchodkyňa.

Samotu si užíva