Šokovala svojím vzhľadom. Iveta Malachovská zaskočila divákov schudnutou postavou, reakcie ľudí hovoria za všetko

Starne do krásy. Nejde len o obyčajnú frázu, ktorá sa hovorí ženám v zrelom veku, aspoň čo sa týka známej moderátorky. Tá sa totiž za posledné obdobie zmenila na nepoznanie, čo si všimli aj pozorní diváci Dámskeho klubu. Fotografia moderátoriek, vrátane Ivety Malachovskej, zverejnená na sociálnej sieti, vyvolala u ľudí obrovské prekvapenie.
Nedávno známa moderátorka oslávila životné jubileum a na torte sfúkla 60 sviečok. Tak sa to zdá podľa kalendára, no pri pohľade na ňu si mnohí pomyslia niečo iné. Iveta Malachovská totiž príjemne prekvapila svojím mladistvým vzhľadom. Málokto by jej tipoval, že má 60 a kým ostatní starnú, vyzerá to tak, že ona ide opačným smerom.
Štýlové moderátorky
Pred pár dňami zverejnila RTVS na sociálnych sieťach fotografiu z natáčania Dámskeho klubu, ktorý opäť priniesol mnoho zaujímavých tém a diskusií. Záber zachytáva Ivetu Malachovskú a jej kolegyňu Andreu Chabroňovú, ktoré opäť ukázali, aké sú štýlové.
Kým Andrea mala na sebe krásne modré sako a čierne šaty, Iveta stavila na tmavohnedé tričko a modrú sukňu. Hnedý opasok obopínal jej pás a zvýraznil schudnutú postavu. Očividne na sebe moderátorka „zamakala“, keďže je výrazne štíhlejšia a navyše, vyzerala sebavedomejšie.
