Prelomila mlčanie o materstve: Adela Vinczeová vyšla s pravdou von, či prišiel syn Maxík do jej života v správnom čase

Mnohým sa zdá stále neuveriteľné, že moderátorka, ktorá striedala jeden veľký projekt za druhým, a mohli sme ju často vidieť na televíznych obrazovkách, odrazu zvoľnila tempo a trávi veľa času doma. Nie je však sama, spoločnosť jej robí malé šidlo, ktoré jej zmenilo život po všetkých stránkach. Je to však príjemná a vítaná zmena, aj keď to ani zďaleka nie je med lízať. Našťastie, tie náročnejšie chvíle zakaždým vystriedajú úsmevné, o ktoré sa postará malý Maxík.

Nastal moment, keď si povedala dosť. Adela Vinczeová, o ktorú sa bili televízie a iné spoločnosti pre jej nezameniteľný dar slova okorenený štipkou humoru, sa rozhodla skoncovať s nabitým pracovným režimom. Do jej života totiž vstúpil adoptívny synček Maxík, ktorý si prirodzene žiada maximum pozornosti. Konečne si tak môže vydýchnuť a popri minime pracovných povinností, ktoré má hlavne v spojitosti so svojou tolkšou Trochu inak, má viac času na malý uzlíček radosti. Hoci má menej práce, stále sa čuduje, ako si vôbec aj na to málo dokáže nájsť čas, ako prezradila pre Koktejl.

Správne načasovanie?

Ako uviedla moderátorka SuperStar, stále sa obracia, hoci tentokrát v domácnosti a okolo Maxíka. „Teraz máme malé dieťa, ktoré bude mať tri roky, a to je dennodenná robota. Síce zábavná, pekná, krásna, ale intenzívna. Ja aj to málo, čo mám, napríklad pripraviť si 6 rozhovorov raz za mesiac pre Trochu inak, je pre mňa zázrak, že kde tie priestory na to nájsť. Lebo hodinový spánok denne malého občana, to je nič. Je to aj tak ešte stále taký kolotoč. Ale iný,“ priznala Adela, ktorá nedávno pokrstila autobiografickú knihu Celeste Buckingham What do I do now alebo Playlist môjho života.

Stáva sa, že u niektorých žien príde materstvo neplánovane, iné privedú na svet svoje dlho vymodlené a vytúžené dieťa. Avšak novopečenú mamu často čas preverí, či bola naozaj pripravená na nového človiečika v rodine. Inak povedané, príde to väčšinou neskôr, keď dieťatko začne viac rozprávať a pohybovať sa. Adela je jednoznačne stotožnená s tým, že u nej to prišlo vtedy, kedy malo. „V mojom prípade správny čas… Asi sa to nedá súdiť, že kedy by malo čo byť. Takto to prišlo v mojom živote a za takýchto okolností,“ vyšla s pravdou von obľúbená moderátorka, ktorá to očividne berie s ľahkosťou a nadhľadom.

