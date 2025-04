Predpoveď na máj 2025: Ovplyvní nás omega blok, prinesie horúčavy aj nebezpečné búrky. Bude to extrém

Posledné aprílové dni nám dávajú jasne najavo, že jar sa preklápa do svojej záverečnej fázy. Na prahu mája sa mnohí tešia na príjemné teploty, ktoré zvyknú pripomínať začiatok leta. Predbežné predpovede naznačujú, že máj 2025 nebude výnimkou, tešiť sa môžeme na teplo, no zároveň treba počítať aj s možnosťou búrlivého počasia.

Ako informuje portál iMeteo, dlhodobé meteorologické modely predpokladajú, že májové teploty budú na Slovensku v priemere vyššie, než je pre tento mesiac obvyklé. Kým apríl nás ešte stihol prekvapiť prívalmi snehu a rannými mrazmi, máj by mal ponúknuť stabilnejšie, jarné až letné podmienky.

Teplý štart mesiaca podporí tlaková výš

Prvé májové dni by mali priniesť výrazne teplejšie počasie, ktoré by nad naším územím mohlo pretrvať aj dlhšie. Podľa odborníkov sa v oblasti južnej Európy môže vytvoriť takzvaný omega blok, tlaková konfigurácia, ktorá zabezpečuje dlhodobú stabilitu a suché, teplé podnebie.

Vplyv tohto systému by mohol zasiahnuť aj Slovensko a priniesť dni s teplotami šplhajúcimi nad hranicu +25 °C. Za stabilizáciu a oteplenie má zodpovedať najmä výbežok tlakovej výše zo severnej Afriky, ktorý by sa mal postupne rozširovať smerom k Taliansku a odtiaľ ovplyvňovať počasie aj v našich končinách.

Ak sa tento scenár naplní, nie je vylúčené, že už v prvej polovici mája zažijeme prvé horúčavy s hodnotami nad +30 °C. Meteorológovia však upozorňujú, že vývoj ešte môže ovplyvniť prípadné zasahovanie atlantických systémov.

Teploty budú nad priemerom

Aj v ďalších týždňoch by sa malo Slovensko držať v pásme mierne nadpriemerných teplôt. Modely Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) predpokladajú, že až do tretej májovej dekády budú hodnoty teplomerov o niečo vyššie, než je zvykom. Mierne ochladenie by mohlo prísť až okolo 19. až 26. mája, no ani vtedy by nemalo ísť o výrazný pokles.

Búrky môžu prekvapiť

Čo sa týka zrážok, odborníci očakávajú ich priemerné množstvo. V úvode mesiaca by mohlo byť zrážok o niečo viac, postupne sa však situácia stabilizuje. Vysoké teploty zároveň vytvárajú ideálne podmienky na vznik silnejších búrok, ktoré môžu byť sprevádzané lejakmi, silným vetrom či krupobitím. Predpovedať konkrétne búrky na takú dlhú dobu dopredu je však prakticky nemožné, no májový potenciál pre ich vznik je podľa meteorológov značný.