Prišiel na to, ako poraziť lotériu a vyhral 14-krát. Na výhru 27 miliónov použil jednoduchú metódu

Existuje však finančný odborník, ktorý celý systém chytil z opačného konca. Vymyslel si vlastnú metódu, vďaka ktorej zvíťazil hneď 14-krát.

Rumunský ekonóm Stefan Mandel premýšľal o lotérii podobným spôsobom, akým šéfkuchár premýšľa o dokonalom šaláte. Vedel, že musí existovať víťazná formula, ktorá je bežnému smrteľníkovi ukrytá priamo pred očami.

V rozhovore pre britskú televíznu šou How’d They Do That?, ktorá sa medzi rokmi 1994 a 1997 venovala odhaľovaniu najväčších trikov a výmyslov v ľudskej histórii, prezradil, že podľa neho môže túto metódu využiť prakticky ktokoľvek z nás.

„Každý si teoreticky môže kúpiť všetky existujúce kombinácie,“ prezradil ekonóm. „Vypočítať ich zvládne aj stredoškolák.“

Mandel tak tvrdí, že na „oklamanie“ systému lotérie stačí ovládať základy matematiky. Napriek tomu strávil vypracovaním „Mandelovej metódy“ roky. Svoje úsilie zhmotnil v syndikáte (obchodná skupina ľudí či investorov, ktorí spolupracovali na dosiahnutí výhry) s názvom International Lotto Fund (ILF).

Spoločne s ILF si následne z lotérie odniesli 14 astronomických víťazstiev.

Podľa Mandela, ako píše portál Indy100, v každom prípade syndikát skončil ako jediný víťaz. Spoločne sa zamerali na americkú lotériu vo Virgínii, ktorá hrala so šiestimi kombináciami čísel 1 až 44.

Pokiaľ absolvujeme Mandelov „jednoduchý matematický výpočet“, znamená to, že v danej lotérii existuje v každej hre 7 059 052 rôznych kombinácií. Toto číslo bolo podľa Mandela vynikajúce.

Na lotérii vo Virgínii bolo rovnako dobré to, že tikety bolo možné kupovať doma na počítači. Ako tvrdí, stačilo tak mať „len 30 počítačov“, do ktorých členovia IFL nahadzovali všetky možné kombinácie pred samotným žrebovaním.

