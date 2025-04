Maďarsko nemá zábrany: Štátna televízia u nich vysiela hymnu, v pozadí je náš Bratislavský hrad. Korčok žiada reakciu Fica

Bývalý minister zahraničných vecí a kandidát na prezidenta Ivan Korčok upozornil na incident, ktorý vníma ako provokáciu zo strany Maďarska. Na svojich sociálnych sieťach zverejnil video, ktoré mu poslali Slováci žijúci v Maďarsku.

To zachytáva zábery z maďarskej štátnej televízie M1, kde sa počas vysielania maďarskej štátnej hymny objavuje Bratislavský hrad a slovenská vlajka. „Pozrite sa na to. Toto sú zábery z maďarskej štátnej televízie M1, ktorá hrá každý deň maďarskú štátnu hymnu, a v záberoch sa objavuje Bratislavský hrad a naša slovenská štátna vlajka. A ja sa pýtam vás všetkých, či je toto normálne. Ja si to nemyslím,“ uviedol Korčok vo videu.

Nejde o prvý takýto prípad

Pripomenul, že nejde o prvý prípad, keď Maďarsko vysiela kontroverzné signály smerom k Slovensku. „Po šáloch maďarského premiéra s mapou Veľkého Uhorska, atlasoch, ktoré rozdáva maďarská diplomacia a Slovensko na nich neexistuje, či nákupoch našich budov, sme z Budapešti dostali ďalší pozoruhodný prejav dobrých susedských vzťahov,“ napísal Korčok v statuse.

Korčok vyzýva premiéra Fica na jasné stanovisko

Bývalý diplomat zároveň vyzval premiéra Roberta Fica, aby sa k incidentu jasne postavil. „Žiadam premiéra Roberta Fica, ktorý dnes hostí v Bratislave svojho priateľa a spojenca proti EÚ Viktora Orbána, nech ukáže svoju hrdosť a suverenitu, o ktorej toľko hovorí, a ohradí sa dnes voči tejto provokácii,“ vyzval Korčok. Na záver pridal aj jasný odkaz smerom k obom premiérom: „Pán premiér, ukážte svoju hrdosť, ukážte suverenitu a zaujmite jasný postoj k tomuto, čo sme videli. Pán premiér Fico, pán premiér Orbán.“