Eva Pavlíková priznala, že sa nebojí farieb ani vrások: Prehovorila o plastikách a prirodzenej kráse 

Herečka patrí medzi ženy, ktoré si aj v zrelšom veku zachovávajú šarm, sebavedomie a vlastný štýl. Pôsobí uvoľnene a bez snahy zapadnúť do akýchkoľvek trendov, čo sa odráža aj v jej pohľade na krásu a starostlivosť o seba. Namiesto tlaku na dokonalosť uprednostňuje jednoduchosť a pocit, že sa žena má vo svojej koži cítiť dobre v každom období života.
Ako naznačil Šarm, Evu Pavlíkovú možno považovať za ikonu výrazných farieb. Najmä červenej, ktorá ju sprevádza už celé desaťročia a stala sa akýmsi jej osobným podpisom aj symbolom temperamentu a ženskosti.
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Otvorene o móde aj veku
Farby v móde nie sú len estetickým doplnkom, ale aj spôsobom, ako vyjadriť náladu, osobnosť či vnútornú energiu. Kým niektoré ženy uprednostňujú jemné a neutrálne tóny, iné sa neboja výrazných odtieňov, ktoré okamžite pritiahnu pozornosť a dodajú sebavedomie. Jednou z farieb, ktorá si dlhodobo drží svoje pevné miesto v šatníkoch aj na módnych prehliadkach, je červená – symbol vášne, sily a ženskosti.
Práve spomínanú farbu si zamilovala obľúbená slovenská herečka Eva Pavlíková, ktorá v otvorenom rozhovore prezradila, že farby ju sprevádzajú celý život a výrazne ovplyvňujú aj jej pohľad na štýl a osobný prejav. Práve farebnosť vníma ako prirodzený spôsob, ako si ženy môžu dodať iskru a zvýrazniť svoju jedinečnosť bez ohľadu na vek či príležitosť.
“Keď som vyrastala v Košiciach, volali ma Pírožka. Pírož po maďarsky znamená červená. Takže možno to mám po mame, ktorá ma do červenej obliekala už odmalička,“ prezradila herečka, ktorá hviezdi v seriáli Sľub. V jej šatníku by ste našli rôzne farby, záleží však aj od ročného obdobia. “Mám rada červenú, čiernu a bielu. Čiernu nosím najmä v zime, v lete bielu a červenú. A mám rada aj ružovú,” pokračovala.
Ako ďalej Eva Pavlíková poznamenala, pribúdajúci vek nie je dôvodom na to, aby sa ženy vzdali výraznejších odtieňov. “My ženy vo veku by sme mali nosiť farby. Ja hovorím, že oranžová, červená a ružová oživia starú papuľu,” uviedla otvorene bez toho, aby si dala servítku pred ústa.
Ani čierna jej neprekáža
Herečka je sama sebou, oblieka si to, čo sa jej páči, a aj keď to pre mnohých môže byť až príliš farebné, ona si z toho vrásky nerobí. Práve naopak, farby sú podľa nej vyjadrením ženskej energie a radosti zo života. To však neznamená, že zavrhuje menej výrazné odtiene. “Niekde som čítala, že čierna dodáva človeku silu. Mám ju veľmi rada,“ priznala Eva.
Módny kúsok v čiernej farbe v kombinácii s farebnými doplnkami alebo červeným rúžom rozžiari každý outfit. Aj žena v ňom odrazu viac žiari, čo si mnohí mohli všimnúť na fotografiách zachytávajúcich Evu Pavlíkovú, ktoré herečka s radosťou zverejňuje na sociálnych sieťach.
Bez plastík a s úsmevom
Umelkyňa vyzerá výborne aj bez estetických úprav, ktorým podľahli mnohé ženy v jej veku. “Nemám vôbec žiadnu plastiku,” povedala na rovinu. Je zástankyňou prirodzenej krásy a jednoduchej starostlivosti o pleť. “Používam mandľový krém mojej mamy. Ten klasický, výrazne voňajúci,” prezradila Eva Pavlíková, ktorá však neodmieta úplne modernú kozmetiku. Zamilovala si pleťové séra. “Keď som si ich začala dávať na tvár, to bolo ako zázrak,” tvrdí nadšene.
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Hoci priznáva, že vrásky má už od mladého veku, nič si z toho nerobí. “Ja mám vrásky od dvadsiatky. Sú to vrásky od smiechu,“ dodala Eva Pavlíková, ktorá u seba nerieši známky starnutia. “Každý má takú tvár, akú si zaslúži,” poznamenala stručne a jasne.
Vrásky ako súčasť života
Uprednostňuje autentickosť pred dokonalosťou a vrásky vníma ako prirodzenú súčasť života, ktorá dodáva tvári charakter a hĺbku. Práve tento postoj pôsobí oslobodzujúco v dobe, keď je tlak na večnú mladosť čoraz výraznejší. Eva Pavlíková tak pripomína, že skutočná krása nespočíva v bezchybnosti, ale v prirodzenosti, sebavedomí a schopnosti prijať samú seba takú, aká žena je – so všetkými stopami času, ktoré k nej neoddeliteľne patria.
Hoci sa Eva Pavlíková venovala témam ako móda, krása či prirodzené starnutie, jej životný príbeh je oveľa bohatší a zaujímavejší aj mimo televíznych obrazoviek. Herečka si nedávno pripomenula významné osobné jubileum, keď sa s fanúšikmi podelila o spomienky na svoj svadobný deň spred štyroch desaťročí.
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