Predajňová končí ako generálna riaditeľka Slovenského národného múzea: Oznámiť to mala počas vianočného bilancovania

Andrea Predajňová končí na poste generálnej riaditeľky Slovenského národného múzea. Podľa dostupných informácií si mala dnes o 10:00 na Ministerstve kultúry SR prevziať odvolací dekrét, čím sa jej pôsobenie na čele jednej z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií na Slovensku uzavrie.
Na situáciu upozornil instagramový profil snm_slobodne, ktorý uvádza, že Predajňová oznámila svoj koniec už deň predtým priamo zamestnancom. „Dnes o 10:00 si má Andrea Predajňová prevziať odvolací dekrét na Ministerstve kultúry SR,“ píše sa v príspevku zverejnenom na sociálnej sieti.
Odvolanie oznámila počas vianočného bilancovania
Podľa informácií mala Predajňová svoje odvolanie oznámiť osobne počas vianočného bilancovania v Múzeu Červený Kameň. „Svoje odvolanie oznámila včera v Múzeu Červený Kameň počas vianočného bilancovania pre zamestnancov Generálneho riaditeľstva SNM a SNM – Múzea Červený Kameň,“ uvádza snm_slobodne.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Oficiálne má ísť o odvolanie na vlastnú žiadosť. Príspevok však zároveň naznačuje, že dôvody mohli byť iné. „Pani Predajňová má byť údajne odvolaná na vlastnú žiadosť, avšak v kuloároch sa hovorí, že už nie je potrebná a svoju úlohu dokončila.“
Slovenské národné múzeum má viesť nová generálna riaditeľka
Predajňovú má na poste nahradiť nová generálna riaditeľka. Podľa informácií zo sociálnej siete má ísť o skúsenú manažérku, ktorej meno zatiaľ známe nie je.
Do konca decembra má mať Predajňová určenú prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Podľa príspevku sa zároveň otvára otázka jej ďalšieho pôsobenia v rámci SNM. „Ak dôjde k dohode s novou generálnou riaditeľkou, údajne sa bude môcť vrátiť do Betliara,“ píše sa v statuse. Zároveň sa však objavujú pochybnosti, či k takémuto návratu dôjde.
Kontaktovali sme aj hovorkyňu Slovenského Národného Múzea Barboru Zajačkovú. K veci sa odmietla vyjadriť cez telefón, SNM zverejní oficiálne stanovisko. Po zaslaní budeme článok aktualizovať.
Nahlásiť chybu v článku