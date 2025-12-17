Predajňová končí ako generálna riaditeľka Slovenského národného múzea: Oznámiť to mala počas vianočného bilancovania

Foto: TASR/Dano Veselský

Nina Malovcová
Kríza v kultúre
Andrea Predajňová mala dnes prevziať odvolací dekrét na ministerstve.

Andrea Predajňová končí na poste generálnej riaditeľky Slovenského národného múzea. Podľa dostupných informácií si mala dnes o 10:00 na Ministerstve kultúry SR prevziať odvolací dekrét, čím sa jej pôsobenie na čele jednej z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií na Slovensku uzavrie.

Na situáciu upozornil instagramový profil snm_slobodne, ktorý uvádza, že Predajňová oznámila svoj koniec už deň predtým priamo zamestnancom. „Dnes o 10:00 si má Andrea Predajňová prevziať odvolací dekrét na Ministerstve kultúry SR,“ píše sa v príspevku zverejnenom na sociálnej sieti.

Viac z témy Kríza v kultúre:
1.
Situácia v STVR sa zhoršuje: PS podáva podnet na Európsku komisiu, hovorí o rozpore s európskou legislatívou
2.
Kríza vo Fonde na podporu umenia sa prehlbuje: Otvorená kultúra žiada zásah NKÚ, hovorí o zneužívaní verejných peňazí
3.
Matica slovenská v ohrození: Poslanci chcú oddialiť voľby, predsedníctvo ich obviňuje z pokusu o mocenský zásah
Zobraziť všetky články (109)

Odvolanie oznámila počas vianočného bilancovania

Podľa informácií mala Predajňová svoje odvolanie oznámiť osobne počas vianočného bilancovania v Múzeu Červený Kameň. „Svoje odvolanie oznámila včera v Múzeu Červený Kameň počas vianočného bilancovania pre zamestnancov Generálneho riaditeľstva SNM a SNM – Múzea Červený Kameň,“ uvádza snm_slobodne.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @snm_slobodne

Oficiálne má ísť o odvolanie na vlastnú žiadosť. Príspevok však zároveň naznačuje, že dôvody mohli byť iné. „Pani Predajňová má byť údajne odvolaná na vlastnú žiadosť, avšak v kuloároch sa hovorí, že už nie je potrebná a svoju úlohu dokončila.“

Slovenské národné múzeum má viesť nová generálna riaditeľka

Predajňovú má na poste nahradiť nová generálna riaditeľka. Podľa informácií zo sociálnej siete má ísť o skúsenú manažérku, ktorej meno zatiaľ známe nie je.

Do konca decembra má mať Predajňová určenú prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Podľa príspevku sa zároveň otvára otázka jej ďalšieho pôsobenia v rámci SNM. „Ak dôjde k dohode s novou generálnou riaditeľkou, údajne sa bude môcť vrátiť do Betliara,“ píše sa v statuse. Zároveň sa však objavujú pochybnosti, či k takémuto návratu dôjde.

Kontaktovali sme aj hovorkyňu Slovenského Národného Múzea Barboru Zajačkovú. K veci sa odmietla vyjadriť cez telefón, SNM zverejní oficiálne stanovisko. Po zaslaní budeme článok aktualizovať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac