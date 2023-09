Prečo si ľudia v autobuse neuvedomujú, že zapáchajú? Vedci vysvetľujú nepríjemný jav

Pokiaľ nejazdíte vždy a všade autom, zrejme ani vám nie je cudzia nepríjemná situácia v električke či v autobuse, kedy človek vedľa vás neznesiteľne zapácha. Uvažujete, prečo dezodoranty a každodenné sprchy nie sú povinné zo zákona. Vedci vysvetľujú, prečo si niektorí ľudia jednoducho neuvedomujú, že zapáchajú.

Ľudia majú prekvapivo dobrý čuch, no občas sa unaví

Niet pochýb o tom, že človek nemá taký dobrý čuch ako niektorí zástupcovia zvieracej ríše. Napriek tomu je až prekvapivo dobrý, človek podľa webu IFL Science dokáže nosom rozoznať milióny pachov. Žiaľ, nie všetky sú príjemné. Náš nos má okrem schopnosti rozoznať množstvo pachov aj ďalšiu zaujímavú schopnosť – jednoducho ich prestane vnímať. Stáva sa tak vtedy, ak sa unaví a známe pachy nepovažuje za potrebné registrovať.

Napríklad, ak máte v miestnosti osviežovač vzduchu, po niekoľkých dňoch si naň zvyknete a vôňu v podstate ani neregistrujete. Zaujímavé je, že pri zraku či sluchu sa to nestáva, no pri čuchu je to celkom bežné. Ak človek zapácha, jednoducho sám seba necíti, lebo čuchové bunky si na to privykli a rozhodli sa neregistrovať to.

Uistite sa, že neterorizujete čuchové receptory ľudí okolo vás

Z času na čas človek zachytí vlastný pach. Stáva sa tak najmä v prípadoch, ak dôjde k nejakej fyziologickej zmene. Ak však zacítite vlastný pot, zvyčajne to znamená, že ľudia vo vašej blízkosti už nedokážu dýchať bez toho, aby im neprichádzalo mdlo.

Vedcom v súčasnosti nie je celkom jasné, prečo dochádza k tzv. únave čuchových receptorov. Svoj nos ale môžete do istej miery oklamať. Okrem dodržiavania základných zásad hygieny môžete napríklad ovoňať oblečenie, ktoré si odtiahnete od tela. Môžete sa tak uistiť, že neznepríjemňujete život svojmu okoliu.