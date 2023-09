Máte chuť na sladké? Podľa odborníkov vám ju pomôže prekonať táto zvláštna metóda, mnohí nad ňou krútia hlavou

Poznáte ten pocit, keď sedíte večer pri dobrom filme a náhle vás prepadne chuť na niečo sladké. Hovoríte si, že by ste nemali, no čokoláde sa jednoducho nedá odolať. Podľa odborníkov by ste mali vyskúšať túto zvláštnu metódu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Sledujte videá ľudí, ktorí jedia sladkosti

Podľa štúdie publikovanej prostredníctvom Scientific Reports, sledovanie videí, na ktorých iní ľudia jedia sladkosti, znižuje chuť na sladké. Polovica z 317 účastníkov štúdie vo veku od 21 do 28 rokov dostala súpravu, aby mohla vo virtuálnej realite sledovať 360-stupňové zábery osôb konzumujúcich sladkosti. Druhej polovici účastníkov sa prehrávalo video s mincou vloženou do práčky v práčovni.

Príslušné videá sa obom skupinám premietli 30-krát, píše web Science Times. Každá skupina dostala po tomto zážitku sladkosti. Avšak tí, ktorí sledovali videá s jedlom, skonzumovali približne o tretinu menej sladkostí ako tí, ktorí sledovali mince v práčovni. Podľa autora štúdie výsledky naznačujú, že sledovanie videí súvisiacich s jedlom môže byť spôsob, ako navodiť pocit sýtosti a znížiť množstvo skonzumovaného jedla. To môže byť užitočné pre tých, ktorí sa snažia pozmeniť svoje stravovacie návyky.

Pomáha aj vôňa

Účinky boli ešte výraznejšie, keď účastníci mohli okrem sledovania videa vnímať aj vôňu jedla. Pri opakovaní experimentu s vôňou čokoládových tyčiniek, ktorá sa vznášala v pozadí, účastníci zjedli ešte o 11 % menej sladkostí. Vôňa čokolády má teda podobný vplyv, ako sledovanie videa, na ktorom niekto iný je sladkú pochúťku.

Štúdia dospela k záveru, že vystavenie vôňam súvisiacich s jedlom a vizuálnym signálom môže stimulovať chuťové poháriky. Autori štúdie dúfajú, že ich zistenia môžu pomôcť tým, ktorí bojujú s poruchami príjmu potravy, alebo konzumujú nadmerné množstvo jedla z iných príčin.

Nadmerná konzumácia cukru môže viesť k inzulínovej rezistencii, ktorá je rizikovým faktorom pre cukrovku 2. typu, k stukovateniu pečene a ku kardiovaskulárnym ochoreniam. S nadmernou konzumáciou cukru súvisí podľa odborníkov aj vznik zápalov v tele, cirhóza, rakovina, neuropatia a ochorenia obličiek. S obezitou súvisia rôzne zhubné nádory vrátane rakoviny prsníka či hrubého čreva.