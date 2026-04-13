Prečo Orbán prehral? Nepridali mu nálady voličov, analytici povedali, čo bolo nakoniec kľúčové

Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
SITA
Orbán doplatil na svoj populizmus.

Maďarský premiér Viktor Orbán utrpel podľa analytikov výraznú volebnú porážku, ktorú nedokázala odvrátiť ani dlhoročná politická dominancia či podpora zo zahraničia. Ako referuje web Politico, kľúčovým faktorom sa ukázalo zhoršujúce sa ekonomické prostredie a rastúca nespokojnosť verejnosti s korupciou a klientelizmom.

Orbán podľa pozorovateľov nesprávne odhadol nálady voličov, keď kampaň opäť postavil na zahraničnopolitických témach. Snažil sa vykresliť svojho súpera ako hrozbu, ktorá zatiahne krajinu do konfliktu, najmä prostredníctvom väzieb na Európsku úniu a Ukrajinu. Tento prístup však tentoraz nezabral. Voľby sa podľa analytikov zmenili na „chlebové“ hlasovanie, v ktorom dominovali každodenné problémy obyvateľov.

Voliči boli frustrovaní

Politológovia upozorňujú, že Orbán podcenil rastúcu frustráciu voličov. „To, čo viedlo k Orbánovej porážke, boli životné náklady, nedostatok ekonomických príležitostí a nedostatok pracovných miest,“ uviedol analytik Mátyás Bódi z Eötvös Loránd University. Podľa neho rezonovali aj témy slabých verejných služieb, pričom „kľúčovým posolstvom bolo, že krajina jednoducho nefunguje“.

Foto: TASR/AP

Kľúčovú úlohu zohrala aj únava verejnosti z dlhoročného vládnutia strany Fidesz. Voliči ju čoraz viac spájali s korupciou a klientelistickými väzbami, ktoré podľa kritikov prispeli k zhoršeniu ekonomickej situácie. Analytik Timothy Ash z Chatham House upozornil: „Ľudia môžu tolerovať kleptokraciu, pokiaľ sa ekonomike darí, ale ak začne zlyhávať a vidia, ako si elity plnia vrecká, možno očakávať reakciu.“

Orbánovi nepomohla ani výrazná podpora zo zahraničia. Na jeho stranu sa postavili napríklad americký prezident Donald Trump či viceprezident JD Vance, no podľa opozície to nemalo zásadný vplyv. „Zahraničné zasahovanie jednoducho nezohralo úlohu,“ povedal opozičný politik Márton Tompos.

Ako situáciu využil Magyar?

Jeho hlavný vyzývateľ Péter Magyar dokázal osloviť voličov práve dôrazom na domáce problémy a korupciu. Zároveň sa prezentoval ako vlastenecký kandidát, ktorý odmieta zahraničné zasahovanie: Maďari by si podľa neho mali rozhodovať sami. Analytici poukazujú, že týmto prístupom pripravil Orbána o jeho tradičnú výhodu v oblasti národnej rétoriky.

Foto: TASR/AP

Podľa odborníkov sa Orbánovi nepodarilo prispôsobiť meniacim sa podmienkam kampane. „Magyar bol veľmi disciplinovaný,“ uviedol bývalý politik Péter Molnár. „A zakaždým, keď sa ho Orbán snažil vyviesť z miery, ignoroval to.“ Samotný Magyar priznal: „Snažím sa vyhnúť tomu, aby som urobil chybu.“

Niektorí pozorovatelia dokonca naznačujú, že Orbán si možnú porážku uvedomoval už počas kampane. Jeho dlhoročný pozorovateľ Pál Dániel Rényi uviedol: „Zdalo sa mi, že je skleslý.“ Dodal, že premiér pôsobil inak než v minulosti: „Spôsob, akým hovoril, jazyk, ktorý používal, jeho gestá – všetko bolo iné.“ Podľa neho si Orbán uvedomil, že „nič netrvá večne“.

