Pozrite si prvé zábery z Dunaja: Mrazivé video ukazuje, že v novej sérii už nič nebude také ako predtým

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Tvorcovia v novej sérii zobrazia dramatickú atmosféru priamych bojov v okolí Banskej Bystrice, ale aj zásadne zmenenú situáciu v Bratislave.

Dvojmesačné čakanie divákov sa blíži ku koncu. Ako sme vás informovali v článku, Dunaj, k vašim službám sa na obrazovky vráti s 13. sériou v utorok 27. januára 2026 o 20.30 h. Pôvodne sa šírila informácia o februárovom dátume, no televízia vypočula prosby divákov a nasadí ho skôr. 

Tvorcovia v novej sérii zobrazia dramatickú atmosféru priamych bojov v okolí Banskej Bystrice, ale aj zásadne zmenenú situáciu v Bratislave, ktorú po potlačení povstania zaplavujú nemecké jednotky vrátane brutálnych posíl SS. Dej sa postupne presunie aj do lesov Malých Karpát, kam sa stiahnu partizánske jednotky, aby pokračovali v odboji a čakali na príchod Červenej armády.

Z prvých záberov mrazí

„Nová séria mapuje éru Slovenského národného povstania, jeho potlačenia a radikalizácie nemeckej moci na našom území až po postupné uvedomenie si, že vojna sa nevyvíja v ich prospech,“ prezradila Evita Twardzik, vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby TV Markíza.

Po rozpustení slovenskej armády preberajú kontrolu nad krajinou Nemci, obnovujú sa deportácie a represie sa dotýkajú čoraz širších vrstiev obyvateľstva. Krajina žije v napätí a čaká na výsledok posledných bojov – a na to, na ktorú stranu sa definitívne prikloní víťazstvo. Diváci tak budú svedkami veľkých a odvážnych činov, sebaobetovania za ideály, ale aj krutosti, zrady, sebeckých rozhodnutí a tragických náhod, ktoré táto doba prinášala. Zároveň však Dunaj ponúkne aj silné príbehy lásky, ľudskej spolupatričnosti, odvahy a nádeje, ktoré dokážu prežiť aj v najtemnejších časoch.

Spolu s informáciami o novej sérii televízia Markíza priniesla aj prvú ukážku, aby diváci vedeli, na čo sa môžu v 13. sérii tešiť. V krátkom 33-sekundovom zostrihu vidia svoje obľúbené postavy a vidia nielen príchod Kristíny, ale tiež krutosť, ktorá sa ponesie celou touto sériou. Povstanie je pritom len začiatok a zdá sa, že by konečne niektoré postavy mohli doplatiť na svoje činy. Minimálne plány Adely, ktorú stvárňuje Nela Pocisková, zdá sa nepôjdu tak, ako by si želala. Presvedčte sa sami:

