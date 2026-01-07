Obľúbený Sľub je späť s novými postavami: Do školy mieri Michaela Čobejová a do nemocnice Maroš Kramár

Krátko po oznámení dátumu štartu novej série Dunaja, k vašim službám, odtajnila televízia aj druhý očakávaný dátum. To však nie je všetko. K seriálovým rodinám pribudnú Gregorovci s Michaelou Čobejovou aj Marošom a Markom Kramárovcami. Dej pokračovania úspešného denného rodinného seriálu poriadne zamotá aj nová posila v lahôdkach.
Už v pondelok 26. januára 2026 o 17.55 h sa po takmer dvojmesačnej pauze na obrazovky televízie Markíza vracia denný rodinný seriál Sľub, ktorému sa už krátko po štarte podarilo získať si srdcia státisícov divákov naprieč všetkými generáciami. Premiérové epizódy budú opäť vysielané každý pracovný deň v podvečernom čase a fanúšikov čakajú nové príbehy plné tajomstiev, humoru aj silných emócií. A to všetko na tretiu!
Na čo sa môžu diváci tešiť
„Len pred rokom sme na Markíze predstavili úplne nový denný seriálový projekt a dnes môžeme s hrdosťou povedať, že sa Sľub stal jedným z divácky najobľúbenejších titulov na slovenskom trhu. Ďakujem všetkým divákom za každodennú podporu a vernosť, ktorou nám dávajú jasne najavo, že silné príbehy a citlivé spracovanie dobovej atmosféry majú v našom vysielaní pevné miesto. Zároveň patrí veľká vďaka aj celému tvorivému tímu a hereckému obsadeniu – ich nasadenie, remeselná kvalita a autenticita postáv sú dôvodom, prečo si Sľub tak rýchlo získal srdcia publika,“ hovorí Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.
„Nová séria opäť ponúkne všetko, čo si diváci na Sľube zamilovali – silné emócie, humor, ktorý odľahčí aj tie najvážnejšie chvíle, výrazné charaktery aj nečakané zvraty – a ešte viac prekvapení, na ktoré sa môžu tešiť,“ dodáva.
Tretia séria obľúbeného seriálu sa začína odohrávať s odstupom dvoch mesiacov. Je 2. september 1985, prvý deň školského roka 1985/86. Pre mnohých žiakov aj učiteľov Základnej školy SNP sa počas letných prázdnin veľa zmenilo. Zdá sa, že telocvikár a učiteľ zemepisu Michal Andráš (Kristián Baran) dal definitívnu bodku za vzťahom so slovenčinárkou a vedúcou speváckeho zboru Zuzanou Fraňovou (Adriána Brnčalová), ktorý bol ako na hojdačke. Naďalej však spolu žijú pod jednou strechou a vychovávajú adoptívneho syna Kubka (Liamko Mesík).
Na školu prichádza milo pôsobiaca a vždy dokonale upravená Eva Gregorová (Michaela Čobejová), ktorá bola riaditeľkou základnej školy v Banskej Bystrici a po presťahovaní sa do Bratislavy sa stane zástupkyňou prísnej Zdeny Hanúskovej (Gabriela Dzuríková). Svojich riaditeľských návykov sa však nedokáže celkom zbaviť a onedlho si to začne všímať celý pedagogický zbor na čele s Hanúskovou… Jej manžela, arogantného a nie veľmi šikovného chirurga Jara Gregora (Maroš Kramár), mohli diváci spoznať už na konci druhej série. Jeho príchod do nemocnice, v ktorej pôsobí aj Roman Bartoš (Vladimír Kobielsky), je naďalej zahalený tajomstvom. Najväčšou pýchou Gregorovcov, ktorým za každých okolností záleží na dobrom mene a postavení, je ich syn Matej (Marko Kramár) – mladá tenisová nádej.
„Sľub spája rodiny naprieč generáciami a to sa nám potvrdilo teraz aj v rámci hereckého obsadenia. V rodine Gregorovcov budú môcť diváci sledovať Maroša Kramára spolu so synom Markom. Ich seriálová rodina, ktorej súčasťou je aj Michaela Čobejová, prinesie úplne novú dynamiku aj medzi obľúbených hrdinov,“ prezrádza Alexandra Dubovská, riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza a dodáva: „Čakajú nás prekvapivé vzťahy, šťastné udalosti, ale i nečakané rozchody či mimoriadne dramatické okamihy. Vyvážený mix osobných a pracovných príbehov divákov opäť prenesie do prostredia základnej školy, nemocnice a najmä do rodín hlavných hrdinov.“
