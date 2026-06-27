Aj melón je potrebné umyť: Hygienička vysvetľuje, kedy je lepšie hodiť ho do koša

Hygienička a melón

Foto: Mgr. Bc. Adžič/ Unsplash

Petra Sušaninová
Melón môže ukrývať nástrahy, na ktoré ste možno nepomysleli.

K letu neodmysliteľne patria chladené drinky, skvelé šaláty, grilovačky, ale aj dobré ovocie vrátane melónov. Avšak kým jablko pred konzumáciou umývame celkom bežne, robíte to aj s melónom predtým, ako ho rozkrojíte? Hygienička vysvetľuje, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam.

Na toto ľudia často nemyslia

Nedávno nám hygienička Mgr. Bc. Josefína Adžič prezradila, prečo je namieste opatrnosť, ak si niekde objednávate drink s ľadom alebo s ovocím. Tentoraz sa pozrela na tému obľúbeného letného ovocia – melóna. „Väčšina ľudí rieši hlavne to, či je melón dostatočne sladký. Málokto sa však zamýšľa nad tým, čo sa s ním deje z hygienického hľadiska. A pritom práve melón patrí medzi potraviny, ktoré si zaslúžia trochu pozornosti. Nebojte sa, nie je to dôvod vzdať sa svojho letného rituálu. Ide len o pár drobných návykov, vďaka ktorým si melón vychutnáte bez nechcených „črevných dobrodružstiev“,“ dozvedáme sa.

Mgr. Bc. Adžič pre interez vysvetlila, že na prvý pohľad môže melón pôsobiť bezpečne – silná šupka chráni dužinu vo vnútri. Pri pestovaní, zbieraní, prevážaní a predaji sa dostáva do kontaktu s pôdou, prachom, ale aj s rôznymi mikroorganizmami.

Nakrájaný melón
Ilustračná foto: Unsplash

All-inclusive pre mikroorganizmy

„Kým je melón celý, nie je problém. Ťažkosti môžu nastať vo chvíli, keď vezmete nôž a začnete ho krájať. Ak totiž prerežete znečistený povrch, nôž môže preniesť nečistoty a baktérie zo šupky priamo do dužiny. A tam majú mikroorganizmy doslova all-inclusive dovolenku – dostatok vody, živín aj príjemnú teplotu. Inými slovami: to, čo bolo pôvodne len na povrchu, sa môže dostať dovnútra,“ priblížila.

Ak sa teda pýtate, prečo by ste mali umývať niečo, čo aj tak nebudete jesť, v tomto prípade šupku, dôvodom je práve krájanie: „Pred rozkrojením je vhodné melón umyť pod tečúcou pitnou vodou. Nie je potrebné používať saponáty, dezinfekciu ani žiadne špeciálne prípravky na ovocie. Melón nepotrebuje wellness procedúru ani penový kúpeľ. Úplne postačí dôkladné opláchnutie a prípadne jemné očistenie povrchu.“

Nakrájaný melón
Ilustračná foto: Unsplash

„Po umytí je vhodné melón osušiť čistou, ideálne jednorazovou papierovou utierkou. A, samozrejme, nezabúdajte ani na čistý nôž a čistú dosku na krájanie. Krájať melón nožom, ktorým ste pred chvíľou porciovali surové mäso, nie je práve recept na bezstarostné leto,“ zdôrazňuje hygienička.

Kľúčové je aj správne skladovanie

Dôležité je však venovať pozornosť nielen krájaniu, ale aj skladovaniu ovocia. Celý melón totiž izbové teploty zvláda relatívne dobre, len čo ho však rozkrojíte, situácia sa mení: „Hneď ako sa odkryje dužina, vzniká prostredie, v ktorom sa mikroorganizmy môžu množiť oveľa rýchlejšie. A ak necháte rozkrojený melón niekoľko hodín na slnku, pri bazéne alebo na záhradnom stole, baktérie dostávajú ideálne podmienky. Práve preto by mal byť nakrájaný melón skladovaný v chlade a po konzumácii čo najskôr vrátený do chladničky,“ vysvetlila Mgr. Bc. Adžič.

Mnohí si s obľubou berú melón so sebou aj na pikniky, oslavy či festivaly. Ak ho beriete so sebou von, hygienička radí dodržať niekoľko jednoduchých pravidiel: prevážajte ho v chlade, nakrájané kusy uchovávajte v uzavretej nádobe, nevystavujte dlhodobo priamemu slnku zvyšky, radšej ich vyhoďte (plytvať jedlom síce nie je príjemné, no črevné ťažkosti sú ešte nepríjemnejšie).

Pozor na to, čo kupujete

Obozretnosť je namieste aj v obchode, pri kúpe ovocia: „V obchodoch dnes bežne nájdeme polovice, štvrtiny alebo už nakrájané porcie melóna zabalené vo fólii. Takéto výrobky môžu byť bezpečné, ak boli správne skladované v chlade. Pri nákupe sa preto oplatí skontrolovať, či sú naozaj uložené v chladiacom boxe a či obal nie je poškodený. Keď si ich prinesiete domov, nepatria na kuchynskú linku. Chladnička nie je pre melón trest, ale jeho bezpečný letný apartmán.“

Melóny
Ilustračná foto: Unsplash

„Rovnako ako pri iných potravinách, aj pri melóne platí jednoduché pravidlo: ak niečo nevyzerá, nevonia alebo nechutí normálne, radšej neriskujte. Varovnými signálmi môžu byť: kyslastá vôňa, slizký povrch, nezvyčajná zmena farby, známky prítomnosti plesne. V takom prípade melón bez váhania vyhoďte. Nestojí to za to, aby vám melón pokazil zvyšok dovolenky,“ odporúča hygienička.

Mgr. Bc. Adžič má pre milovníkov melónov dobrú správu na záver: „Napriek všetkým hygienickým poučkám nie je dôvod sa melónov báť. Naopak, sú skvelým zdrojom tekutín, osviežením počas horúcich dní a pre mnohých ľudí neodmysliteľnou súčasťou leta.“

Stačí dodržať niekoľko jednoduchých zásad:

  • melón pred krájaním umyť
  • používať čisté náčinie
  • po rozkrojení ho uchovávať v chlade
  • nenechávať ho dlhé hodiny na slnku
  • pri podozrivom vzhľade alebo zápachu ho nekonzumovať

„Hygiena pri melóne nie je žiadna raketová veda. Je to skôr otázka niekoľkých drobných návykov, ktoré vám pomôžu užiť si letné osvieženie bez nepríjemných prekvapení. A to je napokon ten najlepší recept na leto – veľa slnka, dostatok tekutín a melón, ktorý je nielen sladký, ale aj bezpečný,“ uzatvára hygienička.

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