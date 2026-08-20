Slovenská pošta dostala tvrdú facku: Regulačný úrad zakročil proti zvláštnemu zatváraniu pobočiek

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vyzval Slovenskú poštu bezodkladne upustiť od dočasného zatvárania pôšt realizovaným postupom.
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Regulačný úrad to pre TASR vo štvrtok zdôvodnil nápravou situácie na základe viacerých podnetov a petícií zástupcov samospráv v súvislosti s dočasným zatváraním pôšt počas letného obdobia pre využitie čerpania dovoleniek zamestnancov pošty.
Úrad zároveň Slovenskú poštu vyzval „zastaviť neprimeranosť tohto postupu a zásahov do verejnej poštovej siete a zabezpečiť poskytovanie univerzálnej služby a poštového platobného styku v súlade so zákonom o poštových službách, udelenou poštovou licenciou a platnými požiadavkami na kvalitu“.
Od plánu upustili
Simona Hyravá z tlačovo-informačného referátu úradu pre TASR tiež uviedla, že Slovenská pošta im už oznámila, že upúšťa od plánovaného dočasného zatvárania pobočiek, ako aj od obmedzení hodín pre verejnosť počas letného obdobia. „V prípade obmedzení z dôvodu oprávneného čerpania dovoleniek zamestnancov alebo objektívnych prevádzkových dôvodov bude postupovať v súlade s ustanoveniami požiadaviek na kvalitu,“ sprostredkovala odpoveď pošty Hyravá.
Slovenská pošta zmenu rozhodnutia vo veci dočasného zatvárania pobočiek zatiaľ verejne neoznámila. TASR nedávno informovala o dočasnom prerušení prevádzky na 63 poštách po celom Slovensku. Ubezpečovala, že všetky pobočky dočasne zatvorené od 1. júla do 30. septembra podľa pôvodného plánu najneskôr do konca septembra opäť otvorí.
„Ide o každoročné obmedzenie letnej prevádzky v období najnižšej vyťaženosti pobočiek s cieľom umožniť čerpanie dovoleniek a šetriť náklady,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. „Počet dočasne zatvorených pobočiek sa priebežne mení podľa vopred pripraveného harmonogramu dovoleniek a postupného otvárania jednotlivých pracovísk,“ dodala.
Slovenská pošta pokračuje v optimalizácii siete podľa plánu transformácie. Od začiatku tohto roka k 1. augustu trvalo ukončila prevádzku 41 nepovinných pobočiek, ktoré fungovali nad rámec poštovej licencie, prevažne v malých obciach. „Optimalizácia siete pokračuje podľa plánu a zmeny realizujeme až po posúdení a schválení regulačným úradom z hľadiska zachovania dostupnosti univerzálnej poštovej služby,“ uviedla pre TASR aktuálne Peterová.
Úrad situáciu preveruje
Pošta neodpovedala na otázku, či úrad vzniesol voči nej v súvislosti so zatváraním pobočiek výhrady, čoho sa týkali a či viedol pre to aj správne konania a udelil jej pokutu.
„Stav optimalizácie siete sa aktuálne prehodnocuje. Návrhy rušenia pôšt, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu, úrad zamietne,“ podotkla Hyravá. Úrad podľa nej dôsledne preveruje stav dočasných obmedzení a optimalizácie siete a v prípade zistenia porušenia postupuje v zmysle platných predpisov. „Na spôsob, akým tieto zmeny komunikovala Slovenská pošta, nemá úrad priamy dosah,“ vysvetlila.
Na problémy samospráv a obyvateľov pri zatváraní pôšt na základe podnetov už dlhšie poukazuje poslanec Národnej rady SR Igor Janckulík (KDH). Vyzval Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a regulačný úrad, aby začali oveľa dôraznejšie riešiť, čo sa deje pri zatváraní poštových pobočiek v regiónoch. „Toto už nie je optimalizácia. Toto je chaos v riadení Slovenskej pošty. A niekto zaň musí niesť zodpovednosť,“ informoval na sociálnej sieti Janckulík.
Ako najnovší príklad uviedol poštu v obci Blatná na Ostrove (okres Dunajská Streda), ktorá bola najprv dočasne zatvorená, mala byť obnovená 1. októbra, no napokon má byť natrvalo zrušená. Janckulík uviedol, že to, čo hovoria zamestnanci a Slovenská pošta, je často úplne v rozpore. Generálneho riaditeľa pošty vyzvali, aby spoločne navštívili päť percent, asi 60 pobočiek, kde by sa zamestnancov pýtali na ich pracovné podmienky. S vybranými starostami samospráv by hovorili o komunikácii s poštou pri rušení pobočiek.
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