Poznáme najlepšie základné a stredné školy na Slovensku: Poradie na špici sa nemení, výrazné posuny vidno inde

Výsledky žiakov rozhodli aj tento rok o poradí slovenských škôl. Najnovší rebríček ukazuje, ktoré základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá dlhodobo potvrdzujú vysokú úroveň výučby, a ktoré sa v posledných rokoch posunuli najvýraznejšie vpred.
Rebríček zverejnil inštitút INEKO, ktorý pri hodnotení vychádzal z dát za posledné štyri roky. Porovnávanie sa zameriava výlučne na dosiahnuté výsledky žiakov a sleduje aj vývoj škôl v čase, nielen aktuálne poradie.
Základné školy a výrazné posuny
Na čele rebríčka základných škôl si prvenstvo opäť udržala ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave. Poradie na ďalších priečkach sa oproti minulému roku nezmenilo, druhé miesto patrí ZŠ T. J. Moussona 4 v Michalovciach a tretie ZŠ na Kollárovej ulici vo Svätom Jure. Pozornosť však pútajú aj školy, ktoré zaznamenali výrazné zlepšenie.
Najväčší medziročný posun dosiahla ZŠ Rudolfa Dilonga na Hviezdoslavovej ulici v Trstenej, ktorá si polepšila o viac než 1,3 bodu z desaťbodovej škály. Z dlhodobého pohľadu vyniká ZŠ Staničná 631 v Lozorne, ktorej hodnotenie sa za desať rokov zvýšilo o 4,2 bodu.
Osobitne hodnotené boli aj školy s vyšším zastúpením žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Najlepšie si v tejto skupine viedla ZŠ na Komenského ulici v Smižanoch, ktorá dosiahla veľmi dobré výsledky napriek náročným východiskovým podmienkam.
Stredné odborné školy a gymnáziá
Medzi strednými odbornými školami si prvé miesto opäť udržala Obchodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave. Ako jediná škola v tejto kategórii prekročila hranicu deviatich bodov a dlhodobo patrí medzi zariadenia s excelentnými výsledkami. Najväčší medziročný bodový nárast zaznamenala SOŠ chemická v Hlohovci.
V rebríčku gymnázií naďalej dominujú školy z hlavného mesta. Na čele zostalo Gymnázium na Grösslingovej ulici v Bratislave, nasledované Gymnáziom Jura Hronca, pričom až päť z prvých šiestich gymnázií sídli v Bratislave.
Nahlásiť chybu v článku