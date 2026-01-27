Poznáme najlepšie základné a stredné školy na Slovensku: Poradie na špici sa nemení, výrazné posuny vidno inde

Foto: Facebook/Obchodná akadémia Trnava, TASR/Lukáš Grinaj

Nina Malovcová
INEKO zverejnilo nový rebríček základných aj stredných škôl.

Výsledky žiakov rozhodli aj tento rok o poradí slovenských škôl. Najnovší rebríček ukazuje, ktoré základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá dlhodobo potvrdzujú vysokú úroveň výučby, a ktoré sa v posledných rokoch posunuli najvýraznejšie vpred.

Rebríček zverejnil inštitút INEKO, ktorý pri hodnotení vychádzal z dát za posledné štyri roky. Porovnávanie sa zameriava výlučne na dosiahnuté výsledky žiakov a sleduje aj vývoj škôl v čase, nielen aktuálne poradie.

Základné školy a výrazné posuny

Na čele rebríčka základných škôl si prvenstvo opäť udržala ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave. Poradie na ďalších priečkach sa oproti minulému roku nezmenilo, druhé miesto patrí ZŠ T. J. Moussona 4 v Michalovciach a tretie ZŠ na Kollárovej ulici vo Svätom Jure. Pozornosť však pútajú aj školy, ktoré zaznamenali výrazné zlepšenie.

Najväčší medziročný posun dosiahla ZŠ Rudolfa Dilonga na Hviezdoslavovej ulici v Trstenej, ktorá si polepšila o viac než 1,3 bodu z desaťbodovej škály. Z dlhodobého pohľadu vyniká ZŠ Staničná 631 v Lozorne, ktorej hodnotenie sa za desať rokov zvýšilo o 4,2 bodu.

Osobitne hodnotené boli aj školy s vyšším zastúpením žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Najlepšie si v tejto skupine viedla ZŠ na Komenského ulici v Smižanoch, ktorá dosiahla veľmi dobré výsledky napriek náročným východiskovým podmienkam.

Stredné odborné školy a gymnáziá

Medzi strednými odbornými školami si prvé miesto opäť udržala Obchodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave. Ako jediná škola v tejto kategórii prekročila hranicu deviatich bodov a dlhodobo patrí medzi zariadenia s excelentnými výsledkami. Najväčší medziročný bodový nárast zaznamenala SOŠ chemická v Hlohovci.

V rebríčku gymnázií naďalej dominujú školy z hlavného mesta. Na čele zostalo Gymnázium na Grösslingovej ulici v Bratislave, nasledované Gymnáziom Jura Hronca, pričom až päť z prvých šiestich gymnázií sídli v Bratislave.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Toto sú najlepšie základné a stredné školy na Slovensku: Niektoré si udržali vedúce pozície, iné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac