Pozdravy od susedov: Český ombudsman reaguje na kritiku voči Dobrovodskému. Zastal sa ho a vyjadril mu podporu

Nina Malovcová
Český ombudsman sa postavil za Róberta Dobrovodského.

Český ombudsman Stanislav Křeček sa zastal slovenského verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského, ktorý čelí kritike zo strany Úradu vlády SR. Podľa Křečka je úlohou ombudsmana stáť na strane práva a občianskej spoločnosti, nie na strane politikov.

„Úlohou verejného ochrancu práv nie je nadbiehať momentálnym politickým náladám, ale nezávisle a dôsledne hájiť ústavný poriadok, ľudské práva a právny štát,“ uviedol Křeček v oficiálnom vyhlásení.

Podpora pre slovenského kolegu

Křeček zdôraznil, že plne podporuje postup Dobrovodského, ktorý podal návrh na Ústavný súd SR v súvislosti s novelou zákona o mimovládnych organizáciách. Podľa českého ombudsmana ide o úplne legitímny krok.

„Podpora občianskej spoločnosti a ochrana jej slobôd sú neoddeliteľnou súčasťou úlohy ombudsmana. Je prirodzené, že jeho názory si môžu osvojiť aj iní, a to aj v rámci politického spektra. To však v žiadnom prípade neznamená, že sa ombudsman stáva súčasťou politického boja,“ vyhlásil Křeček.

Nezávislosť ombudsmana je kľúčová

Český ombudsman zdôraznil, že nestrannosť a nezávislosť sú základom dôvery verejného ochrancu práv. „Ombudsman nesmie byť vtiahnutý do politického zápasu. Jeho sila spočíva práve v tom, že stojí nad politikou a sústreďuje sa iba na ochranu základných práv a slobôd,“ uviedol. Křeček tiež vyzdvihol odvahu slovenského kolegu.

„Oceňujem zásadovosť Róberta Dobrovodského, s akou sa rozhodol obrátiť na Ústavný súd. Je to krok, ktorý má jasný základ v zákone a jeho poslaním je brániť občiansku spoločnosť aj právny štát,“ dodal.

Reakcia na kritiku z Úradu vlády

Úrad vlády SR považuje podanie Dobrovodského za politické a tvrdí, že sa postavil na stranu opozície. Křeček však upozorňuje, že takéto vnímanie je nesprávne. „Návrh na Ústavný súd je legitímnym nástrojom ombudsmana. Je neprípustné spochybňovať jeho nezávislosť len preto, že sa jeho odborný názor nezhoduje s politickým postojom vlády,“ skonštatoval český ombudsman.

Úrad vlády SR kritizoval podanie ombudsmana Róberta Dobrovodského na Ústavný súd v súvislosti s novelou zákona o mimovládnych organizáciách. Tvrdí, že sa postavil na stranu opozície a prevzal jej argumenty. Odkázal, že legislatíva reaguje na odporúčania medzinárodných inštitúcií, ako sú OECD či FATF, ktoré žiadajú vyššiu transparentnosť financovania neziskového sektora. Podľa úradu vlády je Dobrovodského podanie politické a neprináša nové argumenty.

Dobrovodský reagoval, že jeho návrh vychádza z právnej analýzy kancelárie ombudsmana, judikatúry a stanovísk medzinárodných organizácií. Zdôraznil, že sa dištancuje od politických aktérov a koná výlučne na základe svojich ústavných právomocí. Dodal, že bude reagovať len na vecné odborné pripomienky k obsahu návrhu.

