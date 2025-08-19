Verejný ochranca práv Dobrovodský reaguje na Úrad vlády: „Nebudem sa riadiť politickými stanoviskami ÚV.“

Foto: SITA – Milan Illík

Tomáš Mako
SITA
Dobrovodský zareagoval na kritiku Úradu vlády za jeho podanie na Ústavný súd.

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský zareagoval cez sociálnu sieť na stanovisko Úradu vlády SR, podľa ktorého sa postavil na stranu opozície.

„Môj návrh na preskúmanie ústavnosti zákona o mimovládnych organizáciách vychádzal výlučne z mojich poznatkov, z vlastnej právnej analýzy zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv, z príslušnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a z medzinárodných súdov a relevantných medzinárodných organizácií. Ako vyplýva zo samotného obsahu návrhu, tento obsahuje výlučne odbornú a ústavnoprávnu argumentáciu,“ zareagoval Dobrovodský na vyjadrenia úradu vlády.

Zároveň sa dištancoval od snáh politických aktérov zatiahnuť ho do vnútropolitického zápasu.

„Mojím poslaním, ako verejného ochrancu práv, je podľa Ústavy Slovenskej republiky ochrana základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb pred štátnou mocou a toto poslanie bolo a je sledované aj pri podaní návrhu na Ústavný súd,“ uviedol, pripomínajúc, že na ÚS SR dosiaľ podal tri návrhy, a to vo veci zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov (lieky na výnimku), a napokon spomínaného zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich verejnoprospešné služby.

Ombudsman tiež zdôraznil, že pri výkone svojich ústavných právomocí sa nebude riadiť politickými stanoviskami Úradu vlády SR, vládnej koalície, ale ani opozície. „Preto budem v ďalšom konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky reagovať len na vecné a odôvodnené odborné výhrady k obsahu môjho návrhu,“ uzavrel Dobrovodský.

Úrad vlády ho za podanie skritizoval

Dobrovodský podal pred niekoľkými dňami návrh na Ústavný súd SR, ktorým žiada o preskúmanie súladu koaličnej novely zákona o mimovládnych organizáciách s ústavou. Zároveň napadol aj súlad s medzinárodnými dohovormi, konkrétne Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Chartou základných práv Európskej únie.

Podľa verejného ochrancu práv napadnuté ustanovenia neprípustne a neprimerane obmedzujú základné práva a slobody fyzických a právnických osôb. Dobrovodský ocenil, že Národná rada SR odstránila počas rokovania viaceré ustanovenia, ktoré považoval za nesúladné s ústavou a ktoré zasahovali do ľudských práv a slobôd.

„Parlamentu som zaslal k tejto otázke tri listy. Stále však v zákone zostali ustanovenia, ktoré neprípustne obmedzujú viaceré základné práva a slobody fyzických a právnických osôb. Toto obmedzenie nie je ústavne konformné,“ vyhlásil ombudsman.

Úrad vlády tvrdí, že si ombudsman nekriticky osvojil „zavádzajúcu“ kritiku opozície, ktorá bola niekoľkokrát vyvrátená, a nevšimol si ani odporúčania zo strany medzinárodných autorít. Podanie úrad vníma ako zbytočné a politické.

