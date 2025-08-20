Koľko dostanete navyše za prácu cez víkend? Minimálna mzda ide hore, menia sa aj ďalšie príplatky, pozrite si prehľad

Od začiatku roka 2026 sa minimálna mzda na Slovensku zvýši zo súčasných 816 eur na 915 eur. Znamená to medziročný nárast o takmer 100 eur, teda viac než 12 %. O zmene v pondelok informoval po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).
Keďže sa odbory a zamestnávatelia na výške sumy nedohodli do zákonného termínu 15. júla, rozhodnutie padlo automaticky. Teda na základe zákonného mechanizmu, podľa ktorého má minimálna mzda tvoriť 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov.
Podľa rezortu práce je takýto nárast historický. „Považujem to za veľmi dobrú správu,“ vyhlásil Erik Tomáš s tým, že minimálnu mzdu v súčasnosti poberá vyše 100-tisíc pracujúcich. Zároveň dodal, že počet ľudí pracujúcich za najnižší zákonný plat dlhodobo klesá.
Nie každý je spokojný
Zvýšenie minimálnej mzdy potešilo odborové zväzy, ktoré presadzujú jej rast ako nástroj zvyšovania miezd v celej ekonomike. „Zvyšovanie minimálnej mzdy sa premieta aj do iných mzdových nárokov, čím zabezpečuje spravodlivejšie odmeňovanie pre ľudí na rôznych pracovných pozíciách,“ uviedla Konfederácia odborových zväzov SR. Odborári zároveň pripomínajú, že minimálna mzda zohráva kľúčovú rolu aj pri odmeňovaní za prácu v neštandardných pracovných časoch.
Zamestnávatelia však upozorňujú, že tempo rastu minimálnej mzdy predbieha rast produktivity práce. Tvrdia, že súčasný automat zvyšuje náklady najmä v menej produktívnych sektoroch a regiónoch s vyššou nezamestnanosťou. „Zákonné príplatky naviazané na minimálnu mzdu sa firmám predražujú, čo negatívne ovplyvňuje konkurencieschopnosť slovenských podnikov,“ uviedla Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Navrhujú preto zmeniť alebo úplne zrušiť automatický výpočet minimálnej mzdy podľa priemernej mzdy.
Aké príplatky dostanete?
Ako na sociálnej sieti upozornil Jozef Mihál, bývalý podpredseda vlády Slovenskej republiky, na minimálnu mzdu sa viažu aj príplatky. Pozrite sa, ako sa to dotkne napríklad práce počas víkendu.
