Úrad vlády kritizuje ochrancu práv Dobrovodského: Postavil sa vraj na stranu opozície, jeho podanie na ÚS je zbytočné

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
Ostrá kritika z Úradu vlády.

Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský sa podľa Úradu vlády (ÚV) SR svojím podaním na Ústavný súd (ÚS) SR v prípade novely zákona o neziskových organizáciách postavil na stranu politickej opozície.

Úrad tvrdí, že VOP si nekriticky osvojil „zavádzajúcu“ kritiku opozície, ktorá bola niekoľkokrát vyvrátená, a nevšimol si ani odporúčania zo strany medzinárodných autorít. Podanie úrad vníma ako zbytočné a politické. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚV SR.

Tvrdá kritika Dobrovodského

„Úrad vlády SR ako jeden z tvorcov zákona o stransparentnení mimovládneho sektora na Slovensku rešpektuje právo verejného ochrancu práv sa aj formou ústavných podaní zapájať do tvorby verejných politík. Je však nepochopiteľné, že pri svojom podaní si nekriticky osvojil zavádzajúcu argumentáciu politickej opozície, ktorá bola v priebehu verejnej diskusie niekoľkokrát vyvrátená. Rovnako ako politická opozícia si nevšimol oficiálne odporúčania na stransparentnenie tretieho sektora zo strany medzinárodných autorít ako OECD, Greco či FATF, na ktoré reagovala prijatá legislatíva,“ uviedol úrad.

Pripomenul, že na Ústavnom súde SR už prebieha konanie o súlade prijatej legislatívy s Ústavou SR a Ústavný súd SR nevyhovel žiadosti o pozastavenie účinnosti. Úrad preto vníma podanie VOP, ktoré neprináša žiadne nové argumenty, ako zbytočné a politické. „Je zarážajúce, že vo svojom vyjadrení VOP nevníma potrebu stransparentnenia nakladania so stovkami miliónov eur z verejných a európskych zdrojov a nekriticky preberá argumentáciu mimovládnych organizácií, ktoré dnes prešetrujú orgány činné v trestnom konaní,“ poznamenal ÚV.

„Špicľovanie“ mimovládnych organizácií

Zároveň potvrdil, že je aj v tomto konaní pripravený spolu s ostatnými rezortmi vecne vyvrátiť všetky zavádzajúce tvrdenia, tak ako sa to deje aj vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám.

Verejný ochranca práv sa obrátil na Ústavný súd SR v prípade novely zákona o neziskových organizáciách. Niektoré časti zákona podľa neho porušujú princíp slobody a sťažujú participáciu občianskej spoločnosti na verejnom živote a zavádzajú neprimerané štátne zásahy umožňujúce „špicľovanie“ mimovládnych organizácií. Verí, že ústavný súd vyhovie jeho návrhu, čím ostane zachovaná vysoká úroveň združovacieho práva.

Novela zákona o neziskových organizáciách platí od júna. Pre organizácie napríklad zavádza povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vládna novela zákona o neziskových organizáciách mieri na Ústavný súd: Má porušovať princíp slobody

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac